السبت 14 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

مصطفى قمر يتألق بأجمل أغانيه في حفل الأمس (صور)

مصطفى قمر وياسر جلال.فيتو
مصطفى قمر وياسر جلال.فيتو

أحيا النجم مصطفى قمر حفلا غنائيا أمس، وقدم خلالها مجموعة كبيرة من أغانيه التى تفاعل معها الحضور بالرقص، منها السود عيونه ومنايا وقلبى فى الليالى، ولو سألونى وغيرها.

وحرص على حضور الحفل النجم ياسر جلال الذى استقبله على خشبة المسرح بالأحضان.

مصطفى قمر

وجه مؤخرا النجم مصطفى قمر، خلال الجزء الثاني من السهرة الخاصة مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، رسالة إلى المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "ربنا معاكي وخليكي قوية ولا تنظري إلى الخلف"، كما وجه رسالة إلى عمرو دياب، مفادها: "بحبك جدا والنجومية الكبيرة وراها مجهود جبار".

في السياق، وجه مصطفى قمر، رسالة إلى النجم تامر حسني، قائلا: "تامر ماشي كويس جدا ومكمل وهو خليفتي في نفس طريق الغناء والتمثيل، وبيقدم نجاحات كثيرة وهو أخي الصغير، وأيضا حماقي قريب جدا مني، وأشعر بالسعادة لهما".

وعن تجربة التمثيل في حياة مصطفي قمر، قال: "أعطاني الله موهبة التمثيل بجوار الغناء، والتمثيل أضاف لي كثيرا وأنا أختلف عن باقي نجوم جيلي".

وقدم مصطفى قمر أغنية "أصحاب ولا بيزنس" وأهداها إلى روح الفنان الراحل طارق عبد العزيز.

وعن فيلم "أصحاب ولا بيزنس" والذي يتضمن أغنية قمر لدعم القضية الفلسطينية، قال قمر: "في ذلك الوقت كانت الفكرة أنني أوجه رسالة أننا بجانبهم ونقف معهم وكان السيناريو لمدحت العدل رائع، وكانت رسالة إلى جيل بالكامل أن نهتم بالقضية ولا نتركها".

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