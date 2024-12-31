بعد توقيفه، هل تسلم لبنان نجل القرضاوي لمصر؟ خبير قانون دولي يجيب

كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى السيناريوهات المحتملة بعد توقيف عبد الرحمن نجل القرضاوي في لبنان، قائلًا: إن لبنان الدولة المطلوب منها المتهم القرضاوي هي التي لها القول الفصل والحل والعقد وليس الإنتربول، وإنه من أصدر المذكرة الحمراء المعنية بالتوقيف، موضحًا أن الإنتربول بحسب الأمم المتحدة دوره تنسيق وتسهيل التعاون بين الدولة الطالبة تسليم المتهمين والدولة المطلوب منها التسليم.

بيروت ستعمل على تكييف طبيعة جريمة الملاحق

وقال في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن بيروت ستعمل على تكييف طبيعة جريمة الملاحق والمطلوب تسليمه من مصر، فإن كيفتها سياسيةً، فمحظور تسليمه، كما تنص القوانين الدولية، فضلًا عن أن اتفاقية تسليم المتهمين بين البلدين يجب أن تكون مجددةً ليتم تنفيذ الأمر بالأساس.



إيطاليا وألمانيا سبق أن رفضا تسليم الوزير السابق الإخواني محمد محسوب

ونبه أستاذ القانون الدولي إلى أن إيطاليا وألمانيا سبق أن رفضا تسليم الوزير السابق الإخواني محمد محسوب، والإعلامي أحمد منصور، رغم تقديم مصر ملف استرداد لهما، مؤكدًا أن تقديم الملف لا يعني إطلاقًا حتمية استلام المطلوب، وستبقى الحكومة اللبنانية هي التي تقرر في نهاية المطاف قبول أو رفض تسليم نجل القرضاوي للقاهرة.

يذكر أن السلطات اللبنانية، قامت بتوقيف عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين»، على خلفية إدانته نهائيًّا في قضايا جنائية بمصر، تساؤلات بشأن إمكانية تسليمه للقاهرة في ظل جدل على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق الإجراءات القضائية الدولية، فإنه بعد التوقيف، تتحرك السلطات المصرية تلقائيًّا لتقديم ملف استرداد الموقوف القرضاوي، غير أن الحكومة اللبنانية هي التي تقرر في نهاية المطاف قبول أو رفض تسليم القرضاوي لمصر.



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