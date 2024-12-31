الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد توقيفه، هل تسلم لبنان نجل القرضاوي لمصر؟ خبير قانون دولي يجيب

ايمن سلامة،فيتو
ايمن سلامة،فيتو

كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى السيناريوهات المحتملة بعد توقيف عبد الرحمن نجل القرضاوي في لبنان، قائلًا: إن لبنان الدولة المطلوب منها المتهم القرضاوي هي التي لها القول الفصل والحل والعقد وليس الإنتربول، وإنه من أصدر المذكرة الحمراء المعنية بالتوقيف، موضحًا أن الإنتربول بحسب الأمم المتحدة دوره تنسيق وتسهيل التعاون بين الدولة الطالبة تسليم المتهمين والدولة المطلوب منها التسليم.

بيروت ستعمل على تكييف طبيعة جريمة الملاحق

وقال في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن بيروت ستعمل على تكييف طبيعة جريمة الملاحق والمطلوب تسليمه من مصر، فإن كيفتها سياسيةً، فمحظور تسليمه، كما تنص القوانين الدولية، فضلًا عن أن اتفاقية تسليم المتهمين بين البلدين يجب أن تكون مجددةً ليتم تنفيذ الأمر بالأساس.
 

 

إيطاليا وألمانيا سبق أن رفضا تسليم الوزير السابق الإخواني محمد محسوب

 

ونبه أستاذ القانون الدولي إلى أن إيطاليا وألمانيا سبق أن رفضا تسليم الوزير السابق الإخواني محمد محسوب، والإعلامي أحمد منصور، رغم تقديم مصر ملف استرداد لهما، مؤكدًا أن تقديم الملف لا يعني إطلاقًا حتمية استلام المطلوب، وستبقى الحكومة اللبنانية هي التي تقرر في نهاية المطاف قبول أو رفض تسليم نجل القرضاوي للقاهرة.

يذكر أن السلطات اللبنانية، قامت بتوقيف عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين»، على خلفية إدانته نهائيًّا في قضايا جنائية بمصر، تساؤلات بشأن إمكانية تسليمه للقاهرة في ظل جدل على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق الإجراءات القضائية الدولية، فإنه بعد التوقيف، تتحرك السلطات المصرية تلقائيًّا لتقديم ملف استرداد الموقوف القرضاوي، غير أن الحكومة اللبنانية هي التي تقرر في نهاية المطاف قبول أو رفض تسليم القرضاوي لمصر.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نجل القرضاوى القانون الدولي الانتربول لبنان جماعة الإخوان

مواد متعلقة

ثورة ابن القرضاوي!

عمرو أديب بعد القبض على ابن القرضاوي بلبنان: لازم يجي ويتحاسب

مصطفى الفقي: تركيا لم تنفصل عن جماعة الإخوان وهؤلاء الأصدقاء الحقيقيون لمصر

باحث: المصالحة مع جماعة الإخوان شبه مستحيلة

ads

الأكثر قراءة

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

4251 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2024

في بيان عاجل، الأرصاد تعلن زحف الأمطار الرعدية على هذه المناطق، وهذا موقف القاهرة

أخبار مصر: إرهابي مصري جنرالًا بالجيش السوري، تسليم عقود وحدات "أرابيسك" بمجرى العيون، مغربي يهز عرش صلاح، أمر باعتقال رئيس كوريا

صراخ وفزع وهروب للملاجئ، شاهد لحظة ضرب تل أبيب بالصواريخ

يصل لـ 4.5 جنيه، انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

وزارة التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4% خلال 2024-2025

وثائق بريطانية سرية تكشف معلومات حساسة لأول مرة بشأن غزو العراق

منوعات

المزيد

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

نجاة شخص واحد في حادث الطائرة الكورية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 31-12-2024

4251 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2024

انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024 بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأعداد المطلوبة للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ما هي كيفية توزيع تركة القصر بعد الاستثمار فيها؟، أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية