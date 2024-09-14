السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خرق القوانين الدولية، خبير يكشف أسباب احتلال إثيوبيا بعض المطارات الصومالية

رمضان قرنى، فيتو
رمضان قرنى، فيتو

قال الدكتور رمضان قرنى، خبير الشؤون الإفريقية، نائب رئيس الجمعية العلمية للشؤون الأفريقية، إنإثيوبيا تسعى فى ظل إرباك المشهد السياسي والأمنى والإستراتيجى بمنطقة القرن الأفريقي إلى إحتلال بعض المطارات الإثيوبية فى بعض المدن والأقاليم الواقعة جنوب الصومال وهذه الخطوة تمثل اختراقا لقواعد القانون الدولى واختراقا لقواعد السياسة المعتد بها بين دول الاتحاد الأفريقى.

 الحكومة الصومالية ترفض وجود القوات الاثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقى

وأكد الخبير فى تصريح لـ"فيتو"، أن هذه الخطوة التى أقدمت عليها الحكومة الإثيوبية وجاءت بعد قرار الحكومة الصومالية برفض تواجد القوات الإثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقى التى ستشكل العام القادم واشتراطها مجموعة من الشروط الخاصة بالبعثة الجديدة وهى أن تتخلى إثيوبيا عن اتفاقها العسكرى مع إقليم أرض الصومال، لكن الواقع يشير إلى استغلال القوات الإثيوبية وجودها ضمن بعثة الاتحاد الافريقى وشرعت فى احتلال المطارات الصومالية فى مدينة غدو الصومالية

التحوط لوجود قوات مصرية مستقبلا فى الصومال

وواصل حديثه قائلا إن التحليلات الأخرى أيضا ترى أن أحد الأسباب لإقدام القوات الإثيوبية على هذه الخطوة يعود إلى التحوط لوجود قوات مصرية مستقبلا فى الصومال، خاصة وأن الحديث عن وجود قوات مصرية ضمن بعثة السلام التابعة للاتحاد الأفريقى مطلع العام القادم وارد، ويمكن القول إن هناك جملة تفسيرات لهذا التحرك الإثيوبى أهمها محاولة إلهاء القوى الإقليمية والدولية وإرباك المشهد الأمني.

المشهد الداخلى الإثيوبى يعانى من الاختلالات 

وتابع  من الواضح أن المشهد الداخلى الإثيوبى يعانى من الاختلالات لعل أبرزها تطور الأوضاع فى إقليم أمهرة والأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية، خاصة بعد سيطرة ميليشيات فانو على هذه المنطقة ومقتل المئات من القوات الاثيوبية مؤخرا ومن سمى فإن هذا الضغط الذى تتعرض له الحكومة الاثيوبية داخليا إلى جانب الاختلالات والفشل الذى يعانى منة إقليم نكراى، وهناك حالة من الفشل لتنفيذ اتفاقية  بريتوريا للسلام كافة هذه الأمور مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتعثر إثيوبيا فى سداد أقساط الديون وتعويم العملة كل هذه الأمور دفع الحكومة الإثيوبية لخلق مغامرة خارجية تلهى من خلالها الداخل الإثيوبى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى البحث عن موقع قدم لها فى الترتيبات الامنية القادمة بعد رفض الصومال وجود الجيش الإثيوبى ضمن بعثة الاتحاد الأفريقى.
 

الخطوة الإثيوبية لن تنجح  فى خلق وضع أمني جديد 

 

وأضاف رمضان قرنى، هل ستنجح الخطوة الإثيوبية فى خلق وضع أمني جديد وهل هذه الخطوة تتفق مع القانون الدولي وقواعد السيادة التى يفرضها الاتحاد الأفريقى وحق الجوار الإجابة بالنفى وهذه الخطوة ستواجه العديد من الإشكاليات، لأن بداية العام القادم لن يكون هناك وجود للقوات الإثيوبية فى الصومال ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وبالتالي تواجد سيكون مرفوضا، فضلا عن أن الصومال بدء حشد الداخل الصومالي لرفض الوجود الإثيوبي واتهام القوات الإثيوبية بانتهاك السيادة الصومالية والجانب الآخر أن الحكومة الصومالية لها اتفاقيات دفاعية مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لن تستطيع إثيوبيا التواجد فى المطارات الصومالية والأمر لا يعد سوى مناورة إعلامية. 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

القرن الإفريقى اثيوبيا الصومال مصر الاتفاقية الدفاعية

مواد متعلقة

وزير خارجية الصومال: الإمارات حليفتنا، وبقاء القوات الإثيوبية بعد نهاية 2024 يعتبر احتلالا عسكريا

أول رد من الصومال بشأن وجود قوات عسكرية مصرية على أراضيها

وفد من جامعة حلوان يزور سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة

السيسي من أنقرة: نسعى لرفع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار وتعزيز الاستثمارات، نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وخروج المرتزقة من ليبيا والحفاظ على وحدة الصومال

الأكثر قراءة

أسباب تهافت المستثمرين على شراء الذهب ومفاجأة بنهاية 2024

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي

توضيح هام من الكهرباء حول اختلاف أسعار المحاسبة بالعدادات

قبل جلسة المحاكمة، الاتهامات الموجهة لأحمد حسن بسبب قضية إمام عاشور

قفزة في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

حذر من تكرار فيضان نوح، خبير يكشف تسريبا كارثيا بسد السرج الأخطر من النهضة

يستخدمون الحبر الأحمر.. رعب يسيطر على أهالى قرية بالغربية من السحر بالمقابر( صور)

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

ads

منوعات

المزيد

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

بقبلة وطوق زهور، رئيس وزراء الهند يستقبل عجل البقرة المقدسة في مقر الحكومة (فيديو)

بعد إثارتها للرعب، خبير جيولوجيا يكشف سر ظاهرة الثقوب الأرضية المنتشرة في السودان (فيديو)

دراسة حديثة: بعض الأسماك قادرة على التعلم والشعور بالألم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم السبت فى الأسواق

ارتفاع أسعار سبائك الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية كينيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حكماء المسلمين يدعو الأمة الإسلامية إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم

هل أنتم أشدُّ حبًّا للنبي من الصحابة حتى تحتفلوا بالمولد.. الافتاء تحسم الجدل

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية