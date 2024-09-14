خرق القوانين الدولية، خبير يكشف أسباب احتلال إثيوبيا بعض المطارات الصومالية

قال الدكتور رمضان قرنى، خبير الشؤون الإفريقية، نائب رئيس الجمعية العلمية للشؤون الأفريقية، إنإثيوبيا تسعى فى ظل إرباك المشهد السياسي والأمنى والإستراتيجى بمنطقة القرن الأفريقي إلى إحتلال بعض المطارات الإثيوبية فى بعض المدن والأقاليم الواقعة جنوب الصومال وهذه الخطوة تمثل اختراقا لقواعد القانون الدولى واختراقا لقواعد السياسة المعتد بها بين دول الاتحاد الأفريقى.

الحكومة الصومالية ترفض وجود القوات الاثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقى

وأكد الخبير فى تصريح لـ"فيتو"، أن هذه الخطوة التى أقدمت عليها الحكومة الإثيوبية وجاءت بعد قرار الحكومة الصومالية برفض تواجد القوات الإثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقى التى ستشكل العام القادم واشتراطها مجموعة من الشروط الخاصة بالبعثة الجديدة وهى أن تتخلى إثيوبيا عن اتفاقها العسكرى مع إقليم أرض الصومال، لكن الواقع يشير إلى استغلال القوات الإثيوبية وجودها ضمن بعثة الاتحاد الافريقى وشرعت فى احتلال المطارات الصومالية فى مدينة غدو الصومالية

التحوط لوجود قوات مصرية مستقبلا فى الصومال

وواصل حديثه قائلا إن التحليلات الأخرى أيضا ترى أن أحد الأسباب لإقدام القوات الإثيوبية على هذه الخطوة يعود إلى التحوط لوجود قوات مصرية مستقبلا فى الصومال، خاصة وأن الحديث عن وجود قوات مصرية ضمن بعثة السلام التابعة للاتحاد الأفريقى مطلع العام القادم وارد، ويمكن القول إن هناك جملة تفسيرات لهذا التحرك الإثيوبى أهمها محاولة إلهاء القوى الإقليمية والدولية وإرباك المشهد الأمني.

المشهد الداخلى الإثيوبى يعانى من الاختلالات

وتابع من الواضح أن المشهد الداخلى الإثيوبى يعانى من الاختلالات لعل أبرزها تطور الأوضاع فى إقليم أمهرة والأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية، خاصة بعد سيطرة ميليشيات فانو على هذه المنطقة ومقتل المئات من القوات الاثيوبية مؤخرا ومن سمى فإن هذا الضغط الذى تتعرض له الحكومة الاثيوبية داخليا إلى جانب الاختلالات والفشل الذى يعانى منة إقليم نكراى، وهناك حالة من الفشل لتنفيذ اتفاقية بريتوريا للسلام كافة هذه الأمور مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتعثر إثيوبيا فى سداد أقساط الديون وتعويم العملة كل هذه الأمور دفع الحكومة الإثيوبية لخلق مغامرة خارجية تلهى من خلالها الداخل الإثيوبى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى البحث عن موقع قدم لها فى الترتيبات الامنية القادمة بعد رفض الصومال وجود الجيش الإثيوبى ضمن بعثة الاتحاد الأفريقى.



الخطوة الإثيوبية لن تنجح فى خلق وضع أمني جديد

وأضاف رمضان قرنى، هل ستنجح الخطوة الإثيوبية فى خلق وضع أمني جديد وهل هذه الخطوة تتفق مع القانون الدولي وقواعد السيادة التى يفرضها الاتحاد الأفريقى وحق الجوار الإجابة بالنفى وهذه الخطوة ستواجه العديد من الإشكاليات، لأن بداية العام القادم لن يكون هناك وجود للقوات الإثيوبية فى الصومال ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وبالتالي تواجد سيكون مرفوضا، فضلا عن أن الصومال بدء حشد الداخل الصومالي لرفض الوجود الإثيوبي واتهام القوات الإثيوبية بانتهاك السيادة الصومالية والجانب الآخر أن الحكومة الصومالية لها اتفاقيات دفاعية مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لن تستطيع إثيوبيا التواجد فى المطارات الصومالية والأمر لا يعد سوى مناورة إعلامية.