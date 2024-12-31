الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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محافظات

ضبط 23 كيلو بسطرمة مجهولة المصدر وإعدام مواد غذائية فاسدة بدمياط

حملات تفتيشية علي
حملات تفتيشية علي الاسواق بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عددا من الحملات المشتركة مع جهاز حماية المستهلك بنطاق مدينة رأس البر  من خلال حملة مشتركة بالتعاون بين الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك،  استهدفت المرور على المنشآت الغذائية، وذلك بمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة والتأكد أيضًا من صلاحيتها وسلامتها للحفاظ على صحة المواطنين.

 

 أسفرت الحملة عن ضبط ٢٣ كجم بسطرمة مجهولة المصدر وإعدام ٣٨ كجم مواد غذائية لتغير خواصها، علاوة على تحرير محاضر جنح للنظافة والشهادات الصحية للمنشآت المخالفة.

حملات تفتيشية علي المحلات بدمياط
حملات تفتيشية علي المحلات بدمياط

من ناحية اخرى شددت المهندسة شيماء فهمي رئيس جهاز حماية المستهلك بدمياط على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأعلن فرع الجهاز عن استقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن " ١٩٥٨٨".

 

 

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