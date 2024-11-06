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محافظ دمياط يستقبل مشرف فروع القناة بجهاز حماية المستهلك

محافظ دمياط يستقبل
محافظ دمياط يستقبل مشرف فروع القناة بجهاز حماية المستهلك

استقبل  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم، اللواء إبراهيم مكى مشرف فروع القناة ودمياط بجهاز حماية المستهلك، وشيماء فهمى مدير الفرع بدمياط. 
حيث تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة المستهلك،  من خلال تكثيف الحملات التعريفية للتجار والمستهلك التعريف بالقوانين وحقوق المستهلك ومحاربة أى صور لاستغلالهم من قبل بعض التجار.

محافظ دمياط يستقبل مشرف فروع القناة ودمياط بجهاز حماية المستهلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة المستهلك
محافظ دمياط يستقبل مشرف فروع القناة ودمياط بجهاز حماية المستهلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة المستهلك

محافظ دمياط ومشرف فروع القناة ودمياط بجهاز حماية المستهلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة المستهلك

 

كما اطلع " المحافظ " على جهود الفرع بدمياط، وناقش آليات دعم التواصل مع الجهاز للتعامل مع شكاوى المواطنين ومتابعة تلك المنظومة داخل المحافظة،  والتأكيد على التزام التجار بالإعلان عن الأسعار أمام المواطنين.

وفى هذا السياق أعلن اللواء إبراهيم مكى عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص تلك المنظومة من خلال الخط الساخن للجهاز على الرقم ١٩٥٨٨.

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