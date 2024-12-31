الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أبرزهم هنا الزاهد، تعرف على أبطال مسلسل إقامة جبرية

أبطال إقامة جبرية،
أبطال إقامة جبرية، فيتو

ينتظر عشاق الدراما العربية عرض مسلسل إقامة جبرية، حيث تستعد الفنانة  هنا الزاهد للظهور في دور جديد ومختلف عن الأدوار الكوميدية التي اعتاد عليها الجمهور في أعمالها الأخيرة. 

المسلسل يحمل طابعًا دراميًّا مشوقًا ويعد بتقديم حبكة مثيرة مما يجعله أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الفترة القادمة. 

أبطال مسلسل إقامة جبرية 

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأولى 

ومن المقرر انطلاق مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأولى خلال شهر يناير المقبل، وبالتحديد يوم الأربعاء ٨ يناير وسيتم طرح المسلسل على منصة Watch It.

Watch it تروج لمسلسل إقامة جبرية مع اقتراب عرضه

وكانت منصة Watch It قد بدأت مؤخرًا في حملة الترويج لمسلسل إقامة جبرية الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم هنا الزاهد.

ونشرت المنصة عبر حسابها على إنستجرام صورة لهنا الزاهد من الخلف، حيث يظهر شعرها ونصف الصورة بالألوان والنصف الآخر بالأبيض والأسود.

 

وجاءت الصورة مرفقة بتعليق “مسلسل إقامة جبرية قريبًا.. من إنتاجات Watch It الأصلية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل إقامة جبرية الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد عايدة رياض محمد الشرنوبي مسلسل إقامة جبرية موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأولى

مواد متعلقة

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل موضوع عائلي 3

جسدتها فريدة سيف النصر بامتياز، سر تعلق الجمهور بشخصية سترة العترة في مسلسل العتاولة

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأولى

ترشيح فيروز لجائزة النيل، تكريم صوت جارة القمر الذي يلامس قلوب الأجيال
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: إرهابي مصري جنرالًا بالجيش السوري، تسليم عقود وحدات "أرابيسك" بمجرى العيون، مغربي يهز عرش صلاح، أمر باعتقال رئيس كوريا

في بيان عاجل، الأرصاد تعلن زحف الأمطار الرعدية على هذه المناطق، وهذا موقف القاهرة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ببداية التعاملات

يصل لـ 4.5 جنيه، انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه الميادين والشوارع في آخر أيام 2024

إصابة 7 أشخاص في حريق هائل بمخزن مواد بلاستيكية بالمحلة

رسالة غاضبة من واشنطن لوزير الخارجية السوري الجديد

درجات الحرارة ليلة رأس السنة 31 -12- 2024 فى مصر

منوعات

المزيد

عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

نجاة شخص واحد في حادث الطائرة الكورية

توقعات برج الحوت 2025، شهران في 2025 سيغيران حياتك أحدهما يحمل مفاجئة غير متوقعة

بسبب كارثة تحدي تناول المهدئات دون النوم، فنزويلا تغرم "تيك توك" 10 ملايين دولار

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024 بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ببداية التعاملات

تقلبات مفاجئة وأمطار رعدية وبرودة قارسة، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة

أولى بشائر العام الجديد، الجيزة تعلن عن توافر وظائف لسائقي نقل ثقيل

المزيد

انفوجراف

8 مواجهات قوية.. مباريات ليفربول في شهر يناير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية توزيع تركة القصر بعد الاستثمار فيها؟، أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية