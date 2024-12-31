الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

منها لإسرائيل، أستاذ علوم سياسية يكشف استراتيجيات كبرى لـ ترامب في 2025

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، أن النقاش في الداخل الإسرائيلي حاليًا يدور بين ثلاث وجهات نظر لدى صناع القرار في دولة الاحتلال، سواء على المستوى العسكري أو السياسي.

مواجهة الحوثيين لإضعاف الإيرانيين 

وأشار إلى أن وجهة النظر الأولى تدعو إلى ضرورة مواجهة الحوثيين بهدف إضعاف الإيرانيين، في حين أن وجهة النظر الثانية تؤكد على ضرورة التركيز على إيران بشكل أساسي، دون الانشغال بالعمليات العسكرية ضد الحوثيين في ظل وجود مصادر متعددة للقلق من هذه الجماعة، أما وجهة النظر الثالثة، فقال دياب، تنادي بضرورة مواجهة إيران والحوثيين معًا في آن واحد.

توجهات ترامب 

وأوضح "دياب" خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه النقاشات ما زالت جارية، وأنها تعتمد بشكل كبير على المتغيرات في الزوايا الدولية والإقليمية، فضلًا عن التوجهات الأمريكية مع قدوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

رؤية وصفقات ترامب في المنطقة والعالم

وتابع: "مع تولي ترامب إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون لديه استراتيجيتان كبيرتان: الأولى هي استراتيجية الصفقات، التي تتجنب المواجهات العسكرية المباشرة سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، وتسعى إلى إيجاد وسائل لتنفيذ صفقات بين المصالح المختلفة التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها، خاصة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، أما الاستراتيجية الثانية، فتتمثل في تأمين مصالح وحماية إسرائيل".

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إسرائيل ترامب الحوثيين إيران أوكرانيا روسيا

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