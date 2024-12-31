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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 4

أبطال مسلسل موضوع
أبطال مسلسل موضوع عائلي، فيتو

مسلسل موضوع عائلي 3، تعلق جمهور ومحبي مسلسل موضوع عائلي 3 به بمجرد طرح أول حلقتين منه ليصبح هذا الجزء الجديد امتداد لنجاح الأجزاء السابقة.

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 4 

ويبحث متابعو العمل عن مواعيد عرض حلقاته الجديدة، ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 4 الحلقة 3 غدًا الأربعاء ١ يناير وذلك في تمام الساعة ١١ مساء، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة ١١ مساء بتوقيت مصر وسيتم طرح الحلقة الرابعة مع الحلقة الثالثة.

 

صناع موضوع عائلي 3 يتذكرون الفنانة الراحلة لبنى محمود 

أهدى صناع مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة الأولى من العمل إلى الفنانة لبنى محمود التي كانت تجسد دور والدة إبراهيم “ماجد الكدواني” وزينب “سما إبراهيم”.

حيث ظهرت صورة الراحلة في نهاية الحلقة ومعها تعليق “إهداء إلى أمّنا الغالية الفنانة القديرة لبنى محمود”.

ولم يكتف صناع العمل بهذا الأهداء بل كرمها الأبطال خلال الأحداث حيث ذهبوا جميعًا لزيارة مقبرة والدة إبراهيم وزينب التي سبق وقدمت شخصيتها الفنانة الراحلة وبدأ الجميع في تذكر مواقفهم مع هذه الشخصية وطرائفها بالإضافة إلى عرض عدد من مشاهدها من الأجزاء السابقة من المسلسل، وحرص إبراهيم “ماجد الكدواني” على الدعاء لها. 

 

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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