الأمن يكشف ملابسات تعدي حارس عقار على سيدة النزهة بسبب الكلاب الضالة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام حارس عقار بالتعدى عليها بالضرب بالقاهرة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء صاحبة الحساب تعرضها للاعتداء بالضرب من قبل بعض الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية، وسرقة هاتفها المحمول ومشغولاتها الذهبية، والادعاء بعدم اتخاذ الأجهزة الأمنية اللازم نحو شكواها.



بالفحص تبين تلقي مديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين (إحدى السيدات "الشاكية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة)، و(حارس عقار كائن بدائرة القسم) بسبب مشادة كلامية بينهما لقيامها بإطعام الكلاب الضالة بالشارع أثناء ترددها على مسكن شقيقتها الكائن بالعقار محل عمل الحارس، وأقرا برغبتهما فى التصالح.

الامن يكشف ملابسات تعدي حارس عقار علي سيدة النزهة بسبب إطعام الكلاب الضالة

وبسؤال الشاكية أفادت قيامها ببث مقطع الفيديو قبل إتمام التصالح فيما بينهما، وذلك لرغبتها فى ضبط حارس العقار وخشية عدم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله، نافية تعرضها للسرقة كما ادعت بالمنشور.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة لادعائها الكاذب.

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