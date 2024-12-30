فيتو تنشر في عددها الجديد، الشعب يريد في 2025

تنشر فيتو في عددها الجديد عن احلام الشعب المصري في العام الجديد 2025 في عدد من الملفات الهامة التي تشغل بال المواطنين أهمها السيطرة على الغلاء ودعم الفئات الأولى بالرعاية وإحكام الرقابة على الأسواق والاهتمام الجاد بالصناعة وتيسير إجراءات الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية والقضاء على بعبع الثانوية العامة.

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