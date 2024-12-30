الإثنين 30 ديسمبر 2024
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عصام كامل

أخبار مصر

فيتو تنشر في عددها الجديد، الشعب يريد في 2025

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو
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تنشر فيتو في عددها الجديد عن احلام الشعب المصري في العام الجديد 2025 في عدد من الملفات الهامة التي تشغل بال المواطنين أهمها السيطرة على الغلاء ودعم الفئات الأولى بالرعاية وإحكام الرقابة على الأسواق  والاهتمام الجاد بالصناعة وتيسير إجراءات الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية والقضاء على بعبع الثانوية العامة.

 

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