محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة استعدادات مواجهة الكوارث

ألتقى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بلجنة الأزمات والكوارث لمناقشة إجراءات الاصطفاف وجاهزية مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وتحديد توقيت جاهزية الاصطفاف لكل الجهات بالمحافظة لتصويرها، فى إطار جاهزية المحافظة لمجابهة الأزمات.

لمواجهة الكوارث.. اصطفاف معدات محافظة الأقصر



كما استمع محافظ الاقصر لشرح تفصيلى عن اصطفاف كامل بنسبة 50 % لكل مراكز ومدن المحافظة وبمشاركة جهات اخرى مثل شركة مياه الشرب ومرفق الأسعاف وشركة الكهرباء، وذلك بمنطقة الحسينية بمركز الطود جنوب محافظة الأقصر وشاهد فيديو لهذا الاصطفاف، وسيناريو حى لإخلاء مدرسة تعليم اساسي بمركز ارمنت.



وخلال الإجتماع طالب محافظ الأقصر بزيادة نسبة الاصطفاف إلى 65% وزيادة الجهات المشاركة كما وجه بالاهتمام باللافتات الموجودة أمام كل جهة وطباعتها بشكل يليق بالحدث وتجهيز الأعلام ومراجعة موقع الاصطفاف مع مديرية الطرق ورش الطريق بالمياه وتسويته فى حال إذا ما احتاج مع ضرورة زيارة موقع الاصطفاف على الطبيعة خلال الأسبوع الجارى.







واستمع محافظ الأقصر لسيناريوهات حية عن الأزمات واستعرض إجابة كل جهة مختصة مثل سيناريو بقعة زيت فى مياه النيل أو انفجار ماسورة مياه واستعرض سيناريوهات مع شركة الكهرباء ومرفق الاسعاف وشركة الغاز الطبيعى.



كما وجه محافظ الأقصر بمشاركة جهات أخرى والتزام الأشخاص بالوقوف فى أماكنهم أمام كل جهة يمثلونها، حضر الاجتماع أحمد وزيرى السكرتير العام لمحافظة الأقصر ومحسن الشامى مدير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

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