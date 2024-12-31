عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

أطلقت الهايبر ماركت عروضًا جديدة بمناسبة رأس السنة تشمل السلع الغذائية، مواد التنظيف والعناية الشخصية، والملابس الشتوية.

هذه العروض تأتي لتلبية احتياجات الأسرة بأسعار مقبولة في محاولة لتخفيف العبء على المستهلك والعروض الأبرز تأتي في مواد التنظيف، وأغلبها غير مرضية بالنسبة للسلع الغذائية.

عروض مواد التنظيف والعناية بالبشرة

الصنف السعر الحالي (جنيه) السعر القديم (جنيه) مسحوق غسيل ملابس 8 كجم 395 582 مسحوق غسيل (ماركة أخرى) 413 540 مسحوق جيل 220 260 سبراي 150 مللي 130 180 شور جل 1 لتر 85 100 شور جل 2 لتر 120 162 مرطب جل 50 مللي 280 330 حفاضة مقاس 5 450 655 مناديل مطبخ (12 رول) 110 160

عروض المواد الغذائية

وجاءت التخفيضات على السلع الغذائية الأساسية كالتالي:

الصنف السعر الحالي (جنيه) السعر القديم (جنيه) زيت طعام 1.6 لتر 150.5 160 زيت طعام 2.2 لتر 235 - زيت طعام 4.5 لتر 385 - مكرونة 400 جرام 20 23 أرز مصري من 27 إلى 30 - لتر لبن كامل الدسم 43 50

تخفيضات الملابس الشتوية

كما تشمل العروض الملابس الشتوية للأطفال:

الصنف السعر الحالي (جنيه) السعر القديم (جنيه) كاردجيان أطفال 340 500 سويت شيرت بولر أطفال 200 300 سويت شيرت أطفال 600 800 دفاية فرو حريمي 700 1000

وشهدت فروع الهايبر ماركت المختلفة إقبالا واضحا للاستفادة من هذه العروض المحدودة قبل نفاد الكميات، وتأمين احتياجات المنزل والملابس بأقل التكاليف.

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