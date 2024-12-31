عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)
أطلقت الهايبر ماركت عروضًا جديدة بمناسبة رأس السنة تشمل السلع الغذائية، مواد التنظيف والعناية الشخصية، والملابس الشتوية.
هذه العروض تأتي لتلبية احتياجات الأسرة بأسعار مقبولة في محاولة لتخفيف العبء على المستهلك والعروض الأبرز تأتي في مواد التنظيف، وأغلبها غير مرضية بالنسبة للسلع الغذائية.
عروض مواد التنظيف والعناية بالبشرة
|الصنف
|السعر الحالي (جنيه)
|السعر القديم (جنيه)
|مسحوق غسيل ملابس 8 كجم
|395
|582
|مسحوق غسيل (ماركة أخرى)
|413
|540
|مسحوق جيل
|220
|260
|سبراي 150 مللي
|130
|180
|شور جل 1 لتر
|85
|100
|شور جل 2 لتر
|120
|162
|مرطب جل 50 مللي
|280
|330
|حفاضة مقاس 5
|450
|655
|مناديل مطبخ (12 رول)
|110
|160
عروض المواد الغذائية
وجاءت التخفيضات على السلع الغذائية الأساسية كالتالي:
|الصنف
|السعر الحالي (جنيه)
|السعر القديم (جنيه)
|زيت طعام 1.6 لتر
|150.5
|160
|زيت طعام 2.2 لتر
|235
|-
|زيت طعام 4.5 لتر
|385
|-
|مكرونة 400 جرام
|20
|23
|أرز مصري
|من 27 إلى 30
|-
|لتر لبن كامل الدسم
|43
|50
تخفيضات الملابس الشتوية
كما تشمل العروض الملابس الشتوية للأطفال:
|الصنف
|السعر الحالي (جنيه)
|السعر القديم (جنيه)
|كاردجيان أطفال
|340
|500
|سويت شيرت بولر أطفال
|200
|300
|سويت شيرت أطفال
|600
|800
|دفاية فرو حريمي
|700
|1000
وشهدت فروع الهايبر ماركت المختلفة إقبالا واضحا للاستفادة من هذه العروض المحدودة قبل نفاد الكميات، وتأمين احتياجات المنزل والملابس بأقل التكاليف.
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