الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

عروض علي زيت الطعام
عروض علي زيت الطعام

 أطلقت الهايبر ماركت عروضًا جديدة بمناسبة رأس السنة تشمل السلع الغذائية، مواد التنظيف والعناية الشخصية، والملابس الشتوية

هذه العروض تأتي لتلبية احتياجات الأسرة بأسعار مقبولة في محاولة لتخفيف العبء على المستهلك والعروض الأبرز تأتي في مواد التنظيف، وأغلبها غير مرضية بالنسبة للسلع الغذائية.

 

عروض مواد التنظيف والعناية بالبشرة

 

الصنفالسعر الحالي (جنيه)السعر القديم (جنيه)
مسحوق غسيل ملابس 8 كجم395582
مسحوق غسيل (ماركة أخرى)413540
مسحوق جيل220260
سبراي 150 مللي130180
شور جل 1 لتر85100
شور جل 2 لتر120162
مرطب جل 50 مللي280330
حفاضة مقاس 5450655
مناديل مطبخ (12 رول)110160

عروض المواد الغذائية
وجاءت التخفيضات على السلع الغذائية الأساسية كالتالي:

الصنفالسعر الحالي (جنيه)السعر القديم (جنيه)
زيت طعام 1.6 لتر150.5160
زيت طعام 2.2 لتر235-
زيت طعام 4.5 لتر385-
مكرونة 400 جرام2023
أرز مصريمن 27 إلى 30-
لتر لبن كامل الدسم4350

تخفيضات الملابس الشتوية
كما تشمل العروض الملابس الشتوية للأطفال:

الصنفالسعر الحالي (جنيه)السعر القديم (جنيه)
كاردجيان أطفال340500
سويت شيرت بولر أطفال200300
سويت شيرت أطفال600800
دفاية فرو حريمي7001000

وشهدت فروع الهايبر ماركت المختلفة إقبالا واضحا للاستفادة من هذه العروض المحدودة قبل نفاد الكميات، وتأمين احتياجات المنزل والملابس بأقل التكاليف.

تخفيضات رأس السنة

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