أسعار الجبنة بمناسبة رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

قدمت الهايبر ماركت عروضا على العديد من أنواع الجبن المختلفة بمناسبة انتهاء عام 2024، واستقبال عام 2025، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الجبن

الصنف الوزن السعر (بالجنيه) جبنة رومي قديم مخصوص ربع كيلو 63 جبنة موتزاريلا مبشورة ربع كيلو 35 زبدة أوكراني خليط ربع كيلو 33 رومي مدخن ربع كيلو 55 جبنة فلامنك ربع كيلو 115 جبنة مدخن ربع كيلو 65 جبنة مدخن بطعم الزيتون ربع كيلو 67

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