الإثنين 30 ديسمبر 2024
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أسعار الجبنة بمناسبة رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

جبن بجودة عالية
جبن بجودة عالية

قدمت الهايبر ماركت عروضا على العديد من أنواع الجبن المختلفة بمناسبة انتهاء عام 2024، واستقبال عام 2025، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الجبن

الصنفالوزنالسعر (بالجنيه)
جبنة رومي قديم مخصوصربع كيلو63
جبنة موتزاريلا مبشورةربع كيلو35
زبدة أوكراني خليطربع كيلو33
رومي مدخنربع كيلو55
   
جبنة فلامنكربع كيلو115
جبنة مدخنربع كيلو65
جبنة مدخن بطعم الزيتونربع كيلو67

 

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