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أسعار السلع بمعرض سوق السمك القديم بجنوب الجيزة، كيلو اللحم بـ 210 جنيهات والأرز بـ 22 (صور)

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية
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شهدت محافظة الجيزة اليوم إقبالًا كبيرًا على معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة الذي افتتحه محافظ الجيزة المهندس عادل النجار في موقع سوق السمك القديم بجنوب الجيزة. 

ويأتي هذا المعرض في إطار مبادرة المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

ويهدف المعرض، الذي يستمر لمدة أسبوعين، إلى توفير مجموعة واسعة من السلع الغذائية، بما في ذلك الخضروات والفواكه الطازجة، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق التقليدية، وقد لاقى المعرض استحسانًا كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا إليه بحثًا عن تخفيضات حقيقية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

أسعار الخضروات والفاكهة

ورغم الإقبال الكبير على المعرض، إلا أن العديد من المواطنين تساءلوا عن الأسعار الفعلية للخضروات والفواكه المعروضة، حيث يتطلعون إلى معرفة مدى الفارق بين أسعار المعرض والأسواق الأخرى.

 وأكد بعض الزوار أنهم لاحظوا فروقًا طفيفة في أسعار بعض الأصناف، بينما أشار آخرون إلى أن الأسعار لا تزال مرتفعة بالنسبة لبعض الفئات.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة أن المعرض يهدف إلى توفير سلع غذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتعاون مع التجار لتوفير أكبر قدر من التخفيضات. ودعا المحافظ المواطنين إلى الاستفادة من هذا المعرض وتلبية احتياجاتهم منه.

دعوات لتوسيع نطاق المعارض المماثلة

وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، طالب عدد من المواطنين بتوسيع نطاق هذه المعارض وتنظيمها بشكل دوري في مختلف المناطق، وذلك لتوفير فرص أكبر للمواطنين للحصول على السلع بأسعار معقولة، كما طالبوا بزيادة عدد العارضين وتنوع المنتجات المعروضة في هذه المعارض.

ونستعرض معكم فيما يأتي أبرز أسعار السلع الغذائية داخل معرض سوق السمك القديم:

يوسفي بلدي 5 جنيه بدل 8 جنيه

طماطم 6.5 جنيه

بطاطس 10 جنيه

بصل 15 جنيه

كوسة 10 جنيه بدلا من 15 جنيه

جزر 7.5 جنيه

زيت حلوة 37.5 بدلا من 45 جنيه

زيت عافية 3 لتر ب 240 جنيه بدلا من 260 جنيه

دقيق 19.75 بدلا من 24 جنيه

أرز 22 جنيه بدلا من 27 جنيه

سمنة هانم 2 كيلو ب 145 بدلا من 152 جنيه

سمنة كريستال 2 كيلو ب 152 جنيه

كيلو لحم مفروم بـ 200 جنيه بدلا من 260 جنيه

كيلو كندوز ب 210 بدلا من 270 جنيه

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أسعار السلع الغذائية المهندس عادل النجار عادل النجار سوق السمك القديم معرض السلع الغذائية

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