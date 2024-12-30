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رياضة

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد

فريق مانشستر يوتايتد،
فريق مانشستر يوتايتد، فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلن المدرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، وإيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد تشكيلة فريقيهما، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد

ويبدأ فريق مانشستر يونايتد مباراته أمام نيوكاسل بتشكيل مكون من:

أونانا - دالوت - مزراوي - دي ليخت - ماجواير - مارتينيز - كاسيميرو - إريكسن - دالوت - أماد - زيركزي - هويلوند.

 

تشكيل نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد

في المقابل، يبدأ فريق نيوكاسل يونايتد مباراته ضد مانشستر سيتي بتشكيل يضم كل من:

دوبرافكا - تريبيير - شار - خويلنتون - تونالي - جوردون - إيزاك - هال - ميرفي - بيرن - جيماريتش.

 

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في الجولة التاسعة عسر من الدوري الانجليزي في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة beIN SPORTS 1 HD

ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي روبن أموريم، لتصحيح مساره في الدوري الانجليزي علي حساب على نيوكاسل بعدما تلقي المان يونايتد الخسارة في آخر مباراتين في البريميرليج أمام بورنموث 3-0 وولفرهامبتون 2-0.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 22 نقطة، ويغيب نجم الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد لقاء الليلة، بسبب الإيقاف.

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