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رياضة

يوفنتوس ومانشستر يونايتد يتصارعان على نجم برشلونة

فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية أن يوفنتوس دخل في منافسة مع مانشستر يونايتد، للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: إن نادي يوفنتوس يرغب بقوة في التوقيع مع أندرياس كريستنسن، مدافع برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت إلى أن يوفنتوس، سيطلب ضم كريستنسن على سبيل الإعارة، كما أن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه باللاعب في يناير.

وعاد كريستنسن للتدريب مع المجموعة، أمس الأحد، بعد تعاقيه من مشكلة التهاب في وتر العرقوب الأيسر، والتي خضع بسببها لتدخل جراحي بسيط قبل شهر في السويد.

وكان كريستنسن يعاني من هذه المشكلة منذ الموسم الماضي؛ لذا لم يشارك في المباريات منذ الجولة الأولى في فالنسيا، لكنه لا يزال يحافظ على مكانته في سوق الانتقالات.

وخطف فيورنتينا تعادلًا مثيرًا من معقل يوفنتوس في أليانز ستاديوم، بنتيجة (2-2)، باللقاء الذي أقيم لحساب الأسبوع 18 من الدوري الإيطالي.

تعادل مثير بين يوفنتوس وفيورنتينا

سجل ثنائية يوفنتوس خيفرين تورام (الدقائق 20 و48)، فيما أحرز للفيولا مويس كين (38) وريكاردو سوتيل (87).

بهذا التعادل، رفع الفريقين رصيدهما إلى 32 نقطة، ليقع فيورنتينا خامسًا واليوفي سادسًا بفارق الأهداف، ليتعثر يوفنتوس في البروفة الأخيرة قبل السوبر الإيطالي.

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