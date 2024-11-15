منتخب غانا يفشل في التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2025 للمرة الأولى منذ 21 عاما

تعادل منتخب أنجولا مع نظيره غانا، بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمع بينهما اليوم ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وسجل جوردن أيو هدف التقدم لصالح غانا في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، بينما أضاع مبالانولا ركلة جزاء لمنتخب أنجولا في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني تمكن منتخب أنجولا من أحراز هدف التعادل في الدقيقة 64.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب أنجولا برصيد 13 نقطة قمة المجموعة السادسة، بينما يأتي منتخب غانا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط ويفشل في الصعود لكأس الأمم الأفريقية 2025 منذ 21 عاما .

النيجر تفوز على السودان

وفاز منتخب النيجر على نظيره منتخب السودان بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وافتتح منتخب النيجر التسجيل في الدقيقة 6 عن طريق دانيال سوساه، ونجح يوسف عومارو من أحراز الهدف الثاني في الدقيقة، وتمكن دانيال سوسا من تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أضاف باداماسي الهدف الرابع لمنتخب النيجر في الدقيقة 51.