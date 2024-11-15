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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، غانا تتقدم على أنجولا 0/1 بالشوط الأول

غانا
غانا

تقدم منتخب غانا على نظيره أنجولا، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وسجل جوردن أيو هدف التقدم لصالح غانا في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، بينما أضاع مبالانولا ركلة جزاء لمنتخب أنجولا في الدقيقة 27. 

ويقع منتخب غانا وانجولا في المجموعة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا، بجانب منتخبات النيجر، والسودان.

النيجر تفوز على السودان 

وفاز منتخب النيجر على نظيره منتخب السودان بنتيجة 4-0 في  المباراة التي جمعت بينهما امس الخميس، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وافتتح منتخب النيجر التسجيل في الدقيقة 6 عن طريق دانيال سوساه، ونجح يوسف عومارو من أحراز الهدف الثاني في الدقيقة، وتمكن دانيال سوسا من تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع. 

وفي الشوط الثاني أضاف باداماسي الهدف الرابع لمنتخب النيجر في الدقيقة 51. 

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