أنجولا تتأهل رسميا لأمم أفريقيا 2025 بعد الفوز على النيجر

أمم أفريقيا، فاز منتخب أنجولا على نظيره النيجر بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وخطف منتخب أنجولا هدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق امبروزيني سالفادور، الذي استغل تمريرة طولية ليطلق تسديدة قوية في شباك حارس النيجر.

بعدها حاول منتخب النيجر العودة للمباراة وشن أكثر من هجمة خطيرة، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أنجولا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الأمر كثيرا حيث نجح منتخب أنجولا في تسيير اللقاء ليخطف فوزا ثمينا بهدف نظيف.

بتلك النتيجة يرفع منتخب أنجولا رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات ويقترب من تصدر مجموعته بعد ضمان التأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2025، فيما تجمد رصيد النيجر عند نقطة يتيمة.

ماذا يحتاج منتخب السودان للتأهل إلى أمم إفريقيا؟

وضمن نفس المجموعة، فجر منتخب السودان مفاجأة قوية بعد فوزه علي نظيره الغاني بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب “ شهداء بنينا ” في الجولة الرابعة من تصفيات الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وسجل هدفي المنتخب السوداني كل من أحمد حامد التش ومحمد عبد الرحمن في الدقيقة 62 و65.

وبتلك النتيجة يعزز منتخب السودان تواجده في وصافة المجموعة السادسة بعدما رفع رصيده إلى النقطة السابعة فيما تتواجد غانا في المركز الثالث برصيد نقطتين.

وأصبح يحتاج منتخب السودان لنقطة واحدة في آخر جولتين ضد أنجولا (المتأهل رسميا) والنيجر من أجل حجز بطاقة التأهل للبطولة بالمغرب.

بينما يواجه منتخب البلاك ستارز خطر الغياب عن كأس الأمم الأفريقية لأول مرة منذ 20 عاما حيث يحتاج للفوز في آخر مباراتين أمام أنجولا والنيجر وانتظار خسارة السودان في مباراتها.

ترتيب المجموعة السادسة عقب فوز السودان

1- أنجولا 12 نقاط

2- السودان 7 نقاط

3- غانا نقطتين

4- النيجر نقطة