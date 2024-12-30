إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم، اليوم الإثنين، ونقل مرفق الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق “سنورس - الفيوم ” ووجود المصابين.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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