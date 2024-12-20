خبر عاجل من الصحة بشأن الفيروسات التنفسية في الشتاء

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: إن فيروس كورونا لم ينتهِ ومثله مثل باقي الفيروسات التنفسية الموجودة في موسم الشتاء.

انتهاء فيروس كورونا كطارئ عالمي في ٢٠٢٣

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء فيروس كورونا كطارئ عالمي في ٢٠٢٣ ولكن لم تعلن انتهائه واعتبرته ضمن باقي الفيروسات التنفسية.

وأشار أن الفيروسات التنفسية المنتشرة الإنفلونزا والكورونا والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الغدي وغيرها موضحًا أن كل الفيروسات تخضع لتحورات لتضمن سرعة انتشارها.

فيروس الإنفلونزا يخضع لتحورات سنويًّا

وأكد أن متحور كورونا الجديد موجود عالميًّا، لافتًا إلى أن فيروس الإنفلونزا أيضًا يخضع لتحورات سنويًّا؛ لذا يتم تغيير تطعيم الإنفلونزا كل عام لأن الفيروس يتحور.



وأشار إلى أن الوضع في مصر بالنسبة للإصابات التنفسية كما هو معتاد سنويًّا في موسم الشتاء.

حقيقة وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي

وأكدت وزارة الصحة والسكان عدم صحة وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي، كما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم إرساله بشكل ممنهج عبر مجموعات الواتس آب من وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لم يتم رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة، كما أنه لا يوجد أي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروسات التنفسية ومعدلات التردد على المستشفيات في هذا التوقيت من العام مقارنة بالأعوام السابقة.

الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية في جمهورية مصر العربية

وكشفت عن الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية في جمهورية مصر العربية حيث يتم متابعته بصفة مستمرة من خلال الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة أو المحجوزة في المستشفيات التابعة لمنظومة الترصد من جميع المستشفيات وعددها (542) مستشفى بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف الوبائي تتم أيضًا من خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالأنفلونزا في 28 موقعًا موزعين جغرافيًا على 14 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأضافت أنه يتم أخذ مسحات من الحالات المشتبهة في إصابتها وفحصها بالمعامل المركزية والمعامل الإقليمية بالمحافظات للتعرف على مدى انتشار الفيروسات التنفسية أنواعها.

وأوضحت أن أكثر أوقات انتشار الفيروسات التنفسية، مثل الإنفلونزا وفيروسات نزلات البرد يكون خلال فصل الشتاء، وعلى وجه الخصوص تزداد حالات العدوى عادة في الفترة بين نوفمبر ومارس، حيث تساهم عدة عوامل في زيادة انتشار الفيروسات خلال هذه الفترة على النحو التالي:

1. الطقس البارد: البقاء في أماكن مغلقة يجعله أكثر سهولة لانتقال الفيروسات.

2. الرطوبة المنخفضة: الظروف الجوية الباردة عادة ما تكون جافة، مما يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، ويسهل دخول الفيروسات.

3. التجمعات الاجتماعية: مع التعرض للأشخاص المصابين يزيد من معدلات انتشار العدوى بالفيروسات التنفسية.

4. نقص التعرض لأشعة الشمس: قد يؤدي نقص الفيتامين د نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس إلى ضعف الجهاز المناعة.

وشددت على أنه من المهم اتخاذ احتياطات مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة، واتباع العناية الصحية العامة لتقليل خطر الإصابة بهذه الفيروسات وفي حالة الإصابة بالإنفلونزا يفضل ارتداء الكمامة

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