قطع مياه الشرب عن مدينة بلاط بالوادي الجديد لتنفيذ أعمال الصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، في بيان لها اليوم الإثنين، عن قطع المياه عن المحطة الرئيسية بالمدينة بسبب عملية غسيل وتطهير خزانات المياه، على أن يتم إعادة ضخ المياه النقية لمنازل المواطنين، فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وأوضح سلامة محمد علي رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، أن السبب الرئيسي لقطع المياه عن المدينة، هو عمل صيانة بمحطة تنقية مياه الشرب بالمدينة وغسل الفلاتر والخزانات بالكلور الخام.

وناشد رئيس الوحدة المحلية لمدينة ببلاط بالمواطنين المقيمين بالمدينة، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة ضخ مياه الشرب مرة أخرى وانتظامها مرة أخرى فور تطهير المحطة.

هذا فيما تواصل الوحدات المحلية القروية برئاسة مركز ومدينة بلاط، أعمال النظافة اليومية من خلال رفع كافة مخلفات القمامة من شوارع القري الأم والتوابع، بجانب رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بنطاق الوحدات المحلية.

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