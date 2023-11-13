محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بخطة تطوير حديقة الطفل بالزرقا

ضمن مشروع تطوير كورنيش النيل

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية بخطة تطوير حديقة الطفل بمدينة الزرقا، والتى تأتى ضمن مشروع تطوير كورنيش النيل الذى ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

واطلعت "محافظ دمياط " على مستجدات الموقف التنفيذى بأعمال التطوير لإنشاء منطقة متكاملة لألعاب الأطفال وبرجولات ومقاعد، هذا إلى جانب تشجير المنطقة، وفى هذا السياق، أكدت " الدكتورة منال عوض " على إنشاء خط رى ومد شبكات المرافق بالمنطقة، موجهة بالدفع بمعدلات العمل بالمنطقة، والالتزام بالجدول الزمني الخاص بالخطة.

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ويشار إلى أن مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا تضمن إحلال وتطوير سور الكورنيش والممشى وإنشاء مقاعد وبرجولات وشبكة لصرف مياه الأمطار ومد شبكات الغاز وإحلال خطوط المياه المتهالكة وأعمدة الإنارة.

محافظ دمياط تتابع التطوير بحديقة الطفل بالزرقا

محافظ دمياط تجرى زيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية بالزرقا لمتابعة منظومة العمل بكافة الملفات .

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جرت زيارة مفاجئة لمقر الوحدات المحلية لمركز ومدينة الزرقا، لمتابعة منظومة العمل.

وعقدت" المحافظ" اجتماعًا مع رئيس الوحدة المحلية، لمتابعة مستجدات الموقف بملفات العمل، والوقوف على جهود الوحدة التصدي للمخالفات وآخر التطورات بملف التصالح فى مخالفات البناء ومنظومة النظافة ورفع الإشغالات.

وشددت "محافظ دمياط " على الدفع بمعدلات العمل بالإدارة الهندسية بالوحدة، وحصر المنشآت ذات الخطورة الداهمة وإزالتها للحفاظ على سلامة المواطنين وأيضًا الإرتقاء بمنظومة النظافة بنطاق المدينة والقرى التابعة لها

وخلال الزيارة، قام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، بعمل انضباط ادارى بالوحدة، حيث تبين خروج ٥ موظفين بدون إذن تم إحالتهم للشئون القانونية للتحقيق.