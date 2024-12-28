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رياضة

ليفربول يغرد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 18

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ18. 

 

وابتعد ليفربول بصدارة جدول ترتيب البريميرليج بفارق 6 نقاط كاملة عن أرسنال أقرب ملاحقيه علاوة على وجود مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون. 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

1 ليفربول 42 نقطة
2 آرسنال 36 نقطة
3 تشيلسي 35 نقطة
4 نوتينغهام فورست 34 نقطة
5 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة
6 بورنموث 29 نقطة
7 مانشستر سيتي 28 نقطة
8 فولهام 28 نقطة
9 أستون فيلا 28 نقطة
10 برايتون 26 نقطة
11 برينتفورد 24 نقطة
12 توتنهام هوتسبير 23 نقطة
13 وست هام يونايتد 23 نقطة
14 مانشستر يونايتد 22 نقطة
15 إيفرتون 17 نقطة
16 كريستال بالاس 17 نقطة
17 وولفرهامبتون 15 نقطة
18 ليستر سيتي 14 نقطة
19 إبسويتش تاون 12 نقطة
20 ساوثهامتون 6 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

وعلي صعيد آخر تلقى مانشستر يونايتد هزيمة جديدة، على يد مضيفه وولفرهامبتون 2-0 مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مان يونايتد تلقى 5 هزائم في كل البطولات، منذ تولي المدرب البرتغالي روبن أموريم المسؤولية، في نوفمبر الماضي.

 

وأشارت الشبكة إلى عدم وجود أي فريق من البريميرليج، تعرض لهزائم أكثر من اليونايتد في هذه الفترة، سوى ساوثهامبتون (6).


كما شهدت المباراة تسجيل الذئاب هدفًا من ركلة ركنية، بشكل مباشر، عن طريق ماتيوس كونيا، وذلك بعد الهدف الذي أحرزه هيونج مين سون، لاعب توتنهام، بذات الطريقة في شباك يونايتد قبل أسبوع، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

 

وهذه هي المرة الثانية على الإطلاق، التي يستقبل فيها يونايتد هدفًا من ركلة ركنية بشكل مباشر، في البريميرليج، بعد هدف جونيور ستانيسلاس، لاعب بورنموث، خلال ديسمبر 2015.

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