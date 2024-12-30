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وزير الإسكان يختتم جولته بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان خلال جولته، فيتو

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتفقد المباني الخدمية الجديدة ومنها " المجمع الشرطي الجديد"، وأعمال تطوير مركز البلدة التراثية، ومركز الزوار الجديد، ويرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.

وتجول وزير الإسكان، بمكونات مشروع المجمع الشرطي الجديد، والذي يهدف إلى نقل المنشآت الشرطية من وادي الدير في مجمع خارج الوادي، وهو عبارة عن مبنى أرضي ودور أول على مساحة 14800م2، والذي تم الانتهاء من تنفيذه، ومراعاة مناسبة المنشآت لطبيعة المكان.

كما تجول وزير الإسكان، بأعمال تطوير مركز البلدة التراثية، والتي تشمل تطوير وتوسعة مسجد الوادى المقدس القائم ليصبح بمساحة 1350 م2 (3 أضعاف مساحته)، وكذا تطوير المحال القائمة بمركز المدينة، وتوفير مواقف للأتوبيسات السياحية والسيارات لخدمة المنطقة، وربط مسارات حركة المشاة بين المدينة التراثية ووادى الأربعين، وتنفيذ الطرق التى تخدم مركز المدينة والمناطق المحيطة بها، بجانب إضافة مبنى محال تجارية (14 محلا) لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مركز المدينة، وتزويدها بممرات مظللة لخدمة الحركة السياحية والترفيهية بمركز المدينة، فضلا عن إضافة الساحات ومناطق الجلوس والخدمات، وبحيرة صناعية لتعظيم الاستفادة السياحية من المنطقة.

ووجه وزير الإسكان بمراجعة أعمال الإضاءة بمسجد الوادي المقدس، لتكون كافية، والاهتمام بالساحة الخارجية لتناسب الطريق الخارجي للمشروع، وتنفيذ ممشى للبازار الموجود بمحيط المسجد.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، مركز الزوار الجديد بمدخل المدينة بموقع ميدان الوادي المقدس على مساحة 3170 م2، ويمثل نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر من خلال مبنى حديث ويتكون المبنى من دورين أرضى وأول وسطح مشاة، ويشمل (استقبال ومعلومات – محال هدايا تذكارية – مكاتب إدارية – مكاتب حجز رحلات وطيران – مطعم وكافيتريا – صيدلية – قبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد عن التاريخ التراثي والروحاني لسانت كاترين وجبل سيناء – بحيرة صغيرة – حديقة تضم نقطة وصول ومناطق انتظار مُنظمة للسيارات والأتوبيسات والعربات الكهربائية، ومنطقة أخرى للاستجمام تضم مقاعد للجلوس في الطبيعة وبحيرة صغيرة مع استخدام المكونات والألوان المحلية المتماشية مع الطبيعة المحيطة).

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان التجلي الأعظم فوق أرض السلام الجهاز المركزي للتعمير
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