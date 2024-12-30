الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الشربيني يتفقد الفندق الجبلى والنزل البيئي بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم

الشربيني يتفقد الفندق
الشربيني يتفقد الفندق الجبلى والنزل البيئي

 واصل المهندس شريف الشربيني،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم الإثنين، بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتفقد الفندق الجبلى والنزل البيئي القديم والجديد ٢ ومبنى السلام  والساحة الخارجية، ويرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير واستشارى المشروع وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الفندق الجبلى بمساحة 12900 م2، ويتكون من (144 غرفة متنوعة وأجنحة)، ويتمتع بإطلالات متعددة على دير سانت كاترين وهضبة التجلي ووادي الراحة مع حديقة جبلية خلفية ذات تكوينات صخرية نادرة، ويقوم المشروع على استغلال التجويف الكبير الموجود فى الجبل بوادى الراحة لإنشاء الفندق الجبلي، ليضم جميع المقومات التى تجعله فندقا عالميا يتمتع بإطلالات متعددة.

 

وخلال الجولة، وجه وزير الإسكان، بتكثيف العمل بمشروع الفندق الجبلي، والمتابعة الميدانية للأعمال للانتهاء في المدة الزمنية المحددة، كما تجول بقاعة المسرح بالفندق، وغرف الكهرباء بالمشروع، ومختلف مكونات المشروع،.

 

مراعاة الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان

 كما تجول المهندس شريف الشربيني، بموقع النزل البيئي القديم، والذي يتضمن تطوير (74) شاليها، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع تضمن الوحدات والشاليهات ومختلف المكونات، موجهًا بمراعاة الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان، والمتابعة الدقيقة لمشروعات المرافق (مياه – غاز - كهرباء).

كما تفقد وزير الإسكان مبنى استراحة كبار الزوار بالنزل البيئي القديم، وتابع أعمال التشطيبات الداخلية وأعمال الإنارة ومختلف الأعمال الأخرى، مبديا تشديده على عدم تأخر معدلات ونسب التنفيذ، حيث وجه الشركة المنفذة بوضع جدول زمني مكثف للانتهاء من الأعمال الجارية، وبتكثيف عدد العمالة بالمشروع، وان يكون البرنامج أسبوعيا موضحا به المستهدفات بالمشروع.

 

المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة

 وتفقد الوزير، أعمال التشطيبات والتأثيث بمشروع إنشاء النزل البيئى الجديد "امتداد" بمنطقة وادي الراحة علي مساحة 39500 م2، والذي يتكون من 7 مبان بإجمالى (192 غرفة فندقية بيئية، و56 جناحًا فندقيا بيئيًا)، بالإضافة إلى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل وتربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وإنشاء ممشى (درب موسي) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسي عبر وادي الراحة وصولًا لجبل التجلي.

ووجه وزير الإسكان بمتابعة حجم الأعمال الجارية ومراجعة التوقيتات المتوقعة للانتهاء من الأعمال وتشطيبات النجارة بالشاليهات، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية.

كما تفقد وزير الإسكان، مبنى وساحة السلام بمساحة 7300 م2، والساحة الخارجية بمساحة 12000 م2 وتشمل (ساحة للاحتفالات الخارجية - مبني عرض متحفي متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافيتريا - غرف اجتماعات) لتستوعب مختلف الفعاليات مع إخفاء خدماتها الضرورية في مبني تحت الأرض غير ظاهر وغير مؤثر على البيئة الطبيعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجلي الأعظم فوق أرض السلام الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان الجهاز المركزي للتعمير المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ads

الأكثر قراءة

ظهور جمال مبارك وأطفاله في المول بكيس بلاستيك يثير الضجة، والنشطاء: المصريون بينسوا (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31-12-2024

مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات بمنظومة المدفوعات اللحظية وإنستا باي 3 أشهر

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

تكليفات جديدة من السيسي لوزير الأوقاف بحضور مدبولي

الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة والرعدية على الوجه البحرى

السيسي يتابع خطة عمل وزارة الأوقاف (فيديو)

منوعات

المزيد

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

أسعار السمك في رأس السنة، البوري يصل لـ120 جنيها (صور)

أسعار الفاكهة في الأسواق الكبرى مع اقتراب رأس السنة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين 30-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 30-12-2024

المزيد

انفوجراف

3 ضوابط أساسية لاختيار شركة عمرة موثوقة وآمنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ممرضة في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

الإفتاء توضح مدى جواز العمل بالأحاديث الواردة في صيام شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية