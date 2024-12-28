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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تزوير المحررات الرسمية بمنطقة المرج.

كان قسم شرطة المرج  تلقى معلومات تفيد بقيام شخص له معلومات جنائية بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، واتخذ من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي 10 أكلاشيهات بأسماء جهات مختلفة وجهاز لاب توب توكد نشاطه الإجرامى وأوراق وشهادات ومستندات مزورة ومجموعة من الخامات التي تُستخدم فـى التزوير ومبلغ مالي.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وأحالت المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها  سالف الذكر.

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المرج منطقة المرج أمن القاهرة

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