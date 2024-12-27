حبس عنصر إجرامي بتهمة تزوير العملات الوطنية والدولارات في أسيوط

أمرت النيابة العامة، بحبس عنصر إجرامى 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بتزوير العملات الوطنية والدولارات في أسيوط.

تزوير العملات الوطنية والدولارات

تزوير العملات الوطنية والدولارات

كان قطاع الأمن العام، تمكن من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها، واتخاذه من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتم استهدافه وأمكن ضبطه..وبحوزته (مجموعة من الأجهزة والأدوات والخامات التى تُستخدم فى مزاولة نشاطه الإجرامي- مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" مقلدة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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