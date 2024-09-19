انطلاق العديد من الفاعليات في إطار المبادرة الرئاسية بداية بدمياط

تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، انطلقت اليوم العديد من الفاعليات فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

توقيع الكشف والعلاج بالمجان لعدد ٧٩٢ مواطنا بالتخصصات الطبية المختلفة

حيث عقدت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية الابراهيمية البحرية بمركز كفر سعد، تم خلال توقيع الكشف والعلاج بالمجان لعدد ٧٩٢ مواطن بالتخصصات الطبية المختلفة.

كما تم تنفيذ ندوة بمدينة ميت أبو غالب بالتنسيق بين عدد من الجهات والوحدة المحلية حول الزواج المبكر، علاوة على تنفيذ ندوة أخرى حول هذا الموضوع بقرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد.

تنفيذ ورشتين تدريبيتين لبرنامج التعليم المدني بالتعاون مع اليونسيف

ونفذت مديرية الشباب والرياضة ورشتين تدريبيتين لبرنامج التعليم المدني بالتعاون مع اليونسيف استهدفت حوالى ٥٠ مشاركا بمركز شباب مدينة ميت أبو غالب، كما قامت إدارة الشباب بفارسكور بعقد ندوة حول تربية الطفل واستقبال العام الدراسى الجديد، وأقيمت خلالها مسابقة لحفظ القرآن الكريم والانشاد الدينى.

تحصين ٩١٢٠ رأسا من الحيوانات ضد الأمراض في قافلة بيطرية

كما شاركت مديرية الطب البيطري بحملات لخدمة المجتمع وتحصين ٩١٢٠ رأس من الحيوانات ضد الأمراض التى قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، علاوة على عقد ٥ قوافل بيطرية مجانية بمراكز الزرقا، كفر البطيخ، فارسكور وقافلتين بمركز دمياط لتقديم الرعاية البيطرية المجانية لخدمة صغار المربين.

هذا إلى جانب تنفيذ دورات بيطرية داخل الوحدات والمجازر لطلاب كلية الطب البيطري والزراعة وأيضًا تنفيذ دورات تدريبية لشباب للخريجين والعاملين وتقديم خدمات الكشف والعلاج والتحصين والتلقيح الصناعى للماشية، وكذلك تنفيذ ندوات إرشادية.

فاعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"

ومن داخل قرية كفر المنازلة التابعة لمركز كفر سعد أطلقت الوحدة المحلية ندوة للتعريف بأهداف المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذى يساهم فى توفير فرص عمل للشباب.

نظيم تدريبات بمجالات ريادة الأعمال بقرى الخلفية

و نفذت مديرية الأوقاف بدمياط ندوة توعوية جاءت تحت عنوان " محاربة الإدمان والمخدرات " بمحكمة دمياط بمنطقة شطا، كما أطلقت إدارة فارسكور التعليمية ندوة للتعريف بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان استهدفت أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة فارسكور الثانوية التجارية.

ومن جانبه قام المجلس القومى للمرأة بتنظيم تدريبات بمجالات ريادة الأعمال بقرى الخلفية والسيالة وغير النصارى وعزبة اللحم استهدف السيدات والفتيات من عمر ١٨ حتى ٤٥ عاما، يهدف إلى تطوير مهاراتهن لمساعدتهن فى إقامة مشروعاتهن.

فضلا عن تنفيذ ٤ جلسات دوار بالشراكة مع مديرية الاوقاف بقرى السيالة وعزب النهضة وشط جريبة وعزبة اللحم حيث تم مناقشة عدد كبير من الموضوعات التى تهم السيدات والفتيات.

ونفذ مكتب العمل بفارسكور فاعلية لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب وذوى الهمم وتوفير فرص تدريبية للشباب بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.