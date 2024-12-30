وزير الإسكان يصل مدينة سانت كاترين لتفقد مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، للقيام بجولة تفقدية موسعة بمكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وكان في استقبال وزير الإسكان، اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ومسئولو المحافظة، ويرافق وزير الإسكان مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، والشركات العاملة بالمشروع.

جدير بالذكر أن مكونات مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، تشمل (إنشاء مركز الزوار الجديد - مبنى وساحة السلام - تطوير وادي الدير - إنشاء النزل البيئي الجديد "الامتداد" - تطوير النزل البيئي القائم - إنشاء الفندق الجبلي - المنتجع السياحي أعلى الهضبة - استراحة كبار الزوار - البازارات السياحية - الحي السكني بالزيتونة - المجمع الحكومي الجديد - النادي الاجتماعي - تطوير منطقة إسكان البدو - تطوير البلدة التراثية - تطوير وادي الأربعين وإنشاء الممشى السياحي الترفيهي - إنشاء شبكة الطرق والمرافق ودرء أخطار السيول - طريق كمين النبي صالح حتى مبنى الزوار - تطوير ورفع كفاءة وأعمال الحماية من مخاطر السيول لطريق مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح - أعمال شبكة الكهرباء ومحطات المحولات - رفع كفاءة خط مياه أبو رديس / سانت كاترين - المجمع الشرطي الجديد - المبانى الأمنية).

كما تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم يتولى تنفيذه الجهاز المركزى للتعمير، ويهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وتمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

مشروعات تطوير القاهرة الخديوية

وسبق وتفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع إحياء حديقة الأزبكية، والذى تنفذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، وكان في استقباله الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسئولو الشركات المنفذة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه بمختلف مكونات الحديقة للوقوف على موقف التنفيذ لكل عناصرها، وموقف التوريد والتركيب لمختلف المكونات، مشيدا بحجم الأعمال والإنجاز بالمشروع، ومشددا على الالتزام بالتنفيذ بأعلى جودة، لافتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفسًا ومتنزها لسكان القاهرة.

مشروع إحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي لموقف مشروع إحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، ويشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتتضمن الأعمال 3 محاور، وهى، الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة، بجانب التجديد لبعض مكونات الحديقة مثل النافورة الأثرية، ومبنى نادي السلاح ومنطقة التبة التراثية، إضافة إلى إحياء البحيرة والمسرح المفتوح ومبني الكافتيريا والأسوار والبرجولات التراثية.

وانتقل وزير الإسكان إلى مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" لمتابعة الموقف التنفيذي له، وحجم الأعمال الجارية بالمشروع، والوقوف على مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه المشروع لتذليلها، مؤكدا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى التنفيذ، لأنه سيكون من العلامات المميزة بمحافظة القاهرة، فضلا عن الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ.

تنمية مناطق ماسبيرو وسور مجرى العيون ومطار إمبابة

وقدمت المهندسة منى عبدالسلام، رئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وسور مجرى العيون ومطار إمبابة، عرضا تفصيليا للمشروع، أوضحت خلاله أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

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