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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45 ألفًا و541 شهيدًا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إلى 45 ألفًا و541 شهيدًا، و108 آلاف و338 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 3 مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 149 آخرين، وفق مصادر طبية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

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وشهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم الإثنين، هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق مئات الخيام بمناطق النزوح.

غرق مئات الخيام بمناطق النزوح

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن النازحين، خاصة في  مناطق دير البلح ومواصي خانيونس جنوب القطاع، أمضوا ليلة قاسية داخل خيامهم التي ابتلعتها مياه الأمطار وعصفت بها الرياح.

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جيش الاحتلال وزارة الصحة الفلسطينية غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي

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