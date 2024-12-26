تعليم الغربية تعلن عن قبول 760 مدرسًا في الدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة الغربية عن كشوف المدرسين المقبولين في الدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي، حيث بلغ عدد المقبولين ٧٦٠ مدرسا من مختلف التخصصات التعليمية.

سرعة تسجيل البيانات عبر الرابط المخصص

وأوضحت تعليم الغربية أنه على جميع المقبولين الواردة أسماؤهم بالكشوف سرعة تسجيل بياناتهم عبر الرابط المخصص، وذلك تمهيدًا لانعقاد التدريبات التربوية والنفسية التي ستبدأ قريبًا.

تطوير العملية التعليمية

وتستهدف التدريبات المقررة تعزيز المهارات التربوية والنفسية للمعلمين والمعلمات في إطار تطوير العملية التعليمية ودعم قدراتهم على التعامل مع الطلاب بطرق أكثر فاعلية.

ودعت مديرية الغربية الجميع إلى الالتزام بالتسجيل في الوقت المحدد لضمان حضور التدريبات واستفادة أكبر عدد من المعلمين من هذه الدورات.

تعليم الغربية: اعتماد 213 مدرسة من هيئة الجودة

قام اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية بتكريم ٢١٢ مدرسة من المدارس الحاصلة على شهادة ضمان اعتماد التعليم والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بقاعة المناسبات بنادي المعلمين بطنطا.

جاء ذلك بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، برئاسة القائد إيهاب عبد التواب محمد، رئيس اللجنة، وعضوية القائد خميس عبدالمنعم أحمد، والقائد محمد سعد الدين جمال، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والجوهرى سراج، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية،والدكتور أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، محمد صلاح، مسئول الكشافة المركزي،

كما حضر التقييم الجمهوري لفيف من موجهي ومعلمي التربية الرياضية بـ محافظة الغربية.



فنون الحركة الكشفية ومهارات الكشافة

شاركت بالفعاليات مدرسة طنطا النسيجية المتقدمة،تأسيس عسكرى، ومدرسة محمد سمير ادريس بإدارة شرق طنطا التعليمية، ومعهد النور للمكفوفين ومدرسة طنطا الثانوية الميكانيكية تأسيس عسكرى، بإدارة غرب طنطا التعليمية، ومدرسة الجيل المسلم الخاصة بنين ومدرسة مصعب بن عمير للصم وضعاف السمع ومدرسة المنار الخاصة بإدارة السنطة التعليمية، ومدرسة كتامة التجارية بإدارة بسيون التعليمية، وقد قدم الطلاب فنون الحركة الكشفية ومهارات الكشافة وحفلات السمر والطهي الخلوي.

وأعرب وكيل الوزارة عن إعجابه الشديد بالعروض المقدمة، مؤكدًا على أهمية الكشافة والتى تهدف إلى إعداد شباب صالحين ومتكاملي الشخصية عن طريق تأهيلهم لتحمل المسئولية واتخاذ القرار الصائب، مشيرًا إلى حرص المحافظة الشديد على دعم الشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الذاتية، كما قدم وكيل الوزارة الشكر للموجهين والمعلمين والطلاب المشاركين في النشاط الكشفي.

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