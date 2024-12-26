الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الغربية تعلن عن قبول 760 مدرسًا في الدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي

تعليم الغربية تعلن
تعليم الغربية تعلن كشوف المقبولين للدفعة الرابعة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة الغربية عن كشوف المدرسين المقبولين في الدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي، حيث بلغ عدد المقبولين ٧٦٠ مدرسا من مختلف التخصصات التعليمية.

محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد قبل احتفالات العام الجديد

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "كفر الزيات - طنطا"

سرعة تسجيل البيانات عبر الرابط المخصص

وأوضحت تعليم الغربية أنه على جميع المقبولين الواردة أسماؤهم بالكشوف سرعة تسجيل بياناتهم عبر الرابط المخصص، وذلك تمهيدًا لانعقاد التدريبات التربوية والنفسية التي ستبدأ قريبًا.

 

تطوير العملية التعليمية

وتستهدف التدريبات المقررة تعزيز المهارات التربوية والنفسية للمعلمين والمعلمات في إطار تطوير العملية التعليمية ودعم قدراتهم على التعامل مع الطلاب بطرق أكثر فاعلية.

ودعت مديرية الغربية الجميع إلى الالتزام بالتسجيل في الوقت المحدد لضمان حضور التدريبات واستفادة أكبر عدد من المعلمين من هذه الدورات.

 

تعليم الغربية: اعتماد 213 مدرسة من هيئة الجودة

قام اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية بتكريم ٢١٢ مدرسة من المدارس الحاصلة على شهادة ضمان اعتماد التعليم والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بقاعة المناسبات بنادي المعلمين بطنطا.

جاء ذلك بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، برئاسة القائد إيهاب عبد التواب محمد، رئيس اللجنة، وعضوية القائد خميس عبدالمنعم أحمد، والقائد محمد سعد الدين جمال، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والجوهرى سراج، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية،والدكتور أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، محمد صلاح، مسئول الكشافة المركزي، 

 

 كما حضر التقييم الجمهوري لفيف من موجهي ومعلمي التربية الرياضية بـ محافظة الغربية.


فنون الحركة الكشفية ومهارات الكشافة

شاركت بالفعاليات مدرسة طنطا النسيجية المتقدمة،تأسيس عسكرى، ومدرسة محمد سمير ادريس بإدارة شرق طنطا التعليمية،  ومعهد النور للمكفوفين ومدرسة طنطا الثانوية الميكانيكية تأسيس عسكرى، بإدارة غرب طنطا التعليمية، ومدرسة الجيل المسلم الخاصة بنين  ومدرسة مصعب بن عمير للصم وضعاف السمع ومدرسة المنار الخاصة بإدارة السنطة التعليمية، ومدرسة كتامة التجارية بإدارة بسيون التعليمية، وقد قدم الطلاب فنون الحركة الكشفية ومهارات الكشافة وحفلات السمر والطهي الخلوي.

وأعرب وكيل الوزارة عن إعجابه الشديد بالعروض المقدمة، مؤكدًا على أهمية الكشافة والتى تهدف إلى إعداد شباب صالحين ومتكاملي الشخصية عن طريق تأهيلهم لتحمل المسئولية واتخاذ القرار الصائب، مشيرًا إلى حرص المحافظة الشديد على دعم الشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الذاتية، كما قدم وكيل الوزارة الشكر  للموجهين والمعلمين والطلاب المشاركين في النشاط الكشفي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد قبل احتفالات العام الجديد

محافظ الغربية يؤكد مواصلة الجهود لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب والمعلمين

نائب محافظ الغربية يناقش خطة استغلال تغطية مصرف زفتى لإنشاء مدارس ومعاهد

تعليم الغربية تنظم مسابقتي تجربتي رائدة والمعلم الموهوب ضمن مبادرة بداية

ads

الأكثر قراءة

أول رد من نقابة الموسيقيين بعد القبض على حمو بيكا

أستاذ اقتصاد يكشف مفاجأة بشأن المتحكم في سعر صرف الدولار(فيديو)

من ركلة حرة، يحيى عطية الله يسجل هدف الأهلي الأول في شباك المصري

بسبب قضية خلع، مقتل إعلامية لبنانية بالرصاص أمام محكمة الأسرة (فيديو)

ظل الشرع ويده الباطشة، معلومات عن أنس خطاب رئيس المخابرات السورية الجديد

البنك المركزي: معدلات التضخم تتجاوز المستويات المستهدفة ومعدل النمو مستقر

نقل دقدق مطرب المهرجانات من ألمانيا لمصر بعد إصابته بالسرطان

رئيس الوزراء: إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة

منوعات

المزيد

آبل تواجه تهمة بسرقة براءة اختراع

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

أبرزهم البوري والجمبري، انخفاض 5 أنواع أسماك في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 سيارات بالعالم في عام 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر تهاجم قرار منع "بيبي سيتر" من تناول الطعام بمطعم ناد رياضي

أسماء سورة الذاريات وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية