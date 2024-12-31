الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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اقتصاد

كيف يمكن الاستفادة من الصناعات التحويلية والاستخراجية لدعم الاقتصاد؟

الصناعات التحويلية،فيتو
الصناعات التحويلية،فيتو

تستهدف الحكومة العمل على رفع معدل النمو الصناعي، هذا فى الوقت تعد الصناعات التحويلية أحد أهم ركائز الاقتصاد.

ويكمل هذا النوع العديد من الصناعات وذلك من خلال تقديم المواد الخام لها، ولكن ليست في صورتها الأولية، وإنما في صورة خامات تم إجراء بعض أعمال المعالجة عليها ليكون من السهل استخدامها في عمليات التصنيع. 

وينطوي نشاط الصناعات التحويلية  على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، كما يمكن تعريفها بأنها "الأنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه.

 

 

 الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية  (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) خلال  أكتوبر، وهو المؤشر الشهري الذي يقيس تطور الأنشطة الاقتصادية بشكل دوري. ويستخدم الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية لقياس مؤشرات تنعكس على الأداء الاقتصادى. 

 

أهمية القطاع الصناعي في دعم وتنمية الاقتصاد المصري 

وأكد د. عبد النبي عبد المطلب  الخبير الاقتصادي أهمية القطاع الصناعي في دعم وتنمية الاقتصاد المصري كونها أحد القطاعات الإنتاجية الهامة، لافتا إلى أن الصناعات التحويلية والاستخراجية أحد القطاعات العامة التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري. 

الصناعات الاستخراجية

وأشار إلي أن  الصناعات الاستخراجية تعتمد على الموارد الطبيعية التي لا يمكن ان تجدد أو تعوض وأوضح أن الصناعات الاستخراجية مثل صناعة الفوسفات والأسمنت وكثير من الثروات مثل النفط والفلزات، وفي حالة استخراج المعادن والنفط والغاز تسمى “صناعة التعدين.

وأشار إلى أن مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعطي صورة  عن البيانات التي تسهم في القدرة على التخطيط.

وأوضح عبد الخالق أن الصناعات التحويلية ببساطة تعني صناعات تعتمد على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة .
 

 

وترصد فـيتـو في السطور التالية ما هو المقصود بالرقم القياسي وأهميته بالنسبة للاقتصاد: 

1- يعتبر الصناعات تحويلية  قطاع متكامل يعمل على  تقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها، ويعمل على تمهيد  الطريق لتقليص معدلات التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة.

2- يعد الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية مؤشر قصير المدى يعبر عن التطورات التي تمت على قيم الإنتاج الصناعي خلال شهر الدراسة "باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية.

3-  الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية هو  مؤشر يقيس حجم الإنتاج في شركات الصناعات التحويلية والاستخراجية علي حسب النشاط الاقتصادي بوحدات نقدية.

4- مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يظهر التغيرات في قيمة الإنتاج عبر الزمن ويركز عدة حقائق في أرقام بسيطة والغرض منه في التحليل الاقتصادي هو تلخيص تطورات الماضي والتنبؤ باتجاهات المستقبل والمساعدة علي اتخاذ القرار.

5-  يستخدم المؤشر من قبل الحكومة في رصد وتتبع الأداء الاقتصادي، كما تستخدم السلسلة الزمنية للرقم القياسي في تحليل سلوك النظام الاقتصادي واختيار السياسات الاقتصادية الأفضل.

الإحصاء: 5.24% ارتفاعًا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أكتوبر

وأكد تقرير البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أكتوبر 2024، الصادر  الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء  اليـــوم  الإثنين، أن الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) بلغ  112.32  خلال شهر أكتوبر 2024 (أولـي) مقابل 106.73 خلال شهر سبتمبر 2024 (نهائي)  بنسبة  ارتفاع  قدرها  5.24٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا: 
• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة منتجات التبغ 159.36 خــــــلال شـــهــــر أكتوبر 2024 مــقــــارنـــة بشـــهـــر سبتمبر 2024 حيــــث بلــــغ 147.63 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 7.95٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي لصناعة الورق ومنتجاته 77.73 خــــلال شــهـــر أكتوبر 2024 مقــــارنة بشهـــر سبتمبر 2024 حيـث بـلـــــغ 72.67 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 6.96٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة المنسوجات 170.20خــــلال شهــر أكتوبر 2024 مقــارنة بشــهــر سبتمبر 2024 حيــث بلــــغ 185.42 بنسبـة  انخـفـاض قــدرهــا  8.21٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة الجلد ومنتجاته  38.48 خـــلال شهــــر أكتوبر  2024 مقــارنـة  بشــهر سبتمبر 2024  حــيــث بــــلـــغ 43.93 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 12.41٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

 

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الورق المنسوجات

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