خورخي مينديز: كريستيانو رونالدو قدوة جيدة لنجم برشلونة الأول

أعرب وكيل اللاعبي الشهير خورخي مينديز، عن سعادته بما قدمه موكله لامين يامال، نجم برشلونة في عام 2024.

وقال مينديز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الأمر رائع جدًّا، أظهر يامال أنه أحد أبرز اللاعبين، إن لم يكن الأبرز في كرة القدم الأوروبية".

واضاف: "تجاوز كل التوقعات، يمتلك موهبة فريدة، موهبة أكبر من أي شخص آخر، لا يزال صغيرًا جدًّا، ولكن لديه مستقبل واعد للغاية وكل المقومات للنجاح على أعلى مستوى وأن يكون رقم واحد".

وأردف: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو مثال جيد ليامال ولكل الشباب بسبب كل ما حققه، مستوى لم يصل إليه أحد تقريبًا".

وتابع "رونالدو سجل ما يقرب من 1000 هدف، وحقق شيئًا لم يحققه أحد، لأن الهدف هو الغاية الرئيسية لأي فريق".

وأكمل: "لامين لديه مثال جيد، ليس فقط داخل الملعب، ولكن أيضًا خارجه، حيث أدار كريستيانو مسيرته بشكل ممتاز، ومع أنه يقترب من الأربعين، لا يزال ينافس".

واستطرد: "يامال بفضل ما يمتلكه من جودة، إذا لم يرتكب الأخطاء وعرف ماذا يفعل، لديه كل المقومات للنجاح على أعلى مستوى في كرة القدم العالمية، لا أرى أحدًا يضاهيه من حيث الموهبة، إنه رقم 1".

وواصل: "يامال حالة تحدثت عنها أمس، لاعب بعمر 15 عامًا يلعب أول مباراة له، ثم في عمر 16 عامًا يظهر نضجًا استثنائيًّا، إذا لم تكن تعرف عمره، ستظن أنه لاعب مخضرم بسبب موهبته الخاصة".

واسترسل: "هذا أمر جيد لأنه يدل على أنه لا يشعر بالضغط، يتعامل معه بشكل طبيعي، وأثبت أنه مستعد للوصول إلى مستويات عالية جدًّا".

وأردف: "يامال يمتلك كل شيء، والأهم في كرة القدم هو الموهبة، وهو يمتلكها، إنه لاعب من برشلونة ولديه الموهبة الفطرية، تخيل أين يمكن أن يصل مع التواضع، والعمل الجاد، والتصميم الكبير، وكونه محترفًا داخل وخارج الملعب".

واستطرد: "يمكن لجماهير برشلونة أن تطمئن بشأن عقد يامال الذي ينتهي في 2026، أفضل لاعب شاب في العالم وأفضل لاعب في العالم للأعوام المقبلة سيوقع لبرشلونة".

المقارنة بين ميسي ويامال

وعن المقارنة بين يامال وميسي، قال مينديز: "ميسي دائمًا أثبت أنه محترف كبير ولاعب مذهل، إنه مثال جيد، وهذا واضح، لكن لا تجب المقارنة، فهما من أجيال مختلفة".

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