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محافظات

انقطاع الكهرباء 20 ساعة عن قرية بالمنوفية

سقوط أسلاك الكهرباء
سقوط أسلاك الكهرباء وإنقطاع التيار عن قرية بالمنوفية

سيطرت حالة من الاستياء على أهالي قرية كفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المنازل لمدة 20 ساعة منذ الأمس وحتى الآن. 

سقوط أسلاك الكهرباء فى قرية بالمنوفية

وأكد عبده خضر أحد اهالي قرية كفر الحمادية لفيتو أنهم فوجئوا بسقوط أسلاك الكهرباء على الأرض منذ الأمس دون تدخل من شركة الكهرباء، لافتا إلى أن ذلك من الممكن أن يعرض حياة سكان القرية للخطر وخاصة الأطفال.

وأكدت شركة كهرباء المنوفية ان فريقا من عمال الصيانة توجه لمحل الشكوى وجاري العمل على إصلاح العطل وإعادة توصيل التيار الكهربائي للمشتركين.

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بركة السبع قرية كفر الحمادية محافظة المنوفية مركز بركة السبع كهرباء المنوفية

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