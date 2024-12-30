تنفيذى المنوفية يوافق على تخصيص أراضى لمكتبة مصر والبريد

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال المجلس التنفيذي بجلسته رقم (3) لدور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني بمساحة (١٦٥٠م٢) لإقامة فرع مكتبة مصر العامة بمنوف.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون لإثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية والوعى الفكري وترسيخ الهوية المصرية واستغلال الأصول الغير مستغلة.

محافظ المنوفية يوافق على تخصيص أراضى للبريد

كما وافق تنفيذى المنوفية على تخصيص ثلاث قطع أراضي أملاك دولة داخل الحيز العمراني لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكاتب بريد نموذجية عليها لخدمة وتلبية احتياجات المواطنين، أحدهما بكفر فيشا بمنوف على مساحة (128م2) ، وشنتنا الحجر ببركة السبع على مساحة (62م2)، والسكرية بشبين الكوم على مساحة (٧٥م٢) لصالح الهيئة القومية للبريد للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الأداء.



فيما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة داخل الحيز العمراني بمساحة ( 265م2) بدنشواى بالشهداء لصالح المنطقة الأزهرية بالمنوفية لتوسعة المعهد الديني الأزهري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.