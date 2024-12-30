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محافظات

تنفيذى المنوفية يوافق على تخصيص أراضى لمكتبة مصر والبريد

تنفيذى المنوفية يوافق
تنفيذى المنوفية يوافق على تخصيص اراضي لمكتبة مصر والبريد

 وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال المجلس التنفيذي بجلسته رقم (3) لدور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني بمساحة (١٦٥٠م٢) لإقامة فرع مكتبة مصر العامة بمنوف.

 

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون لإثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية والوعى الفكري وترسيخ الهوية المصرية واستغلال الأصول الغير مستغلة.

 

محافظ المنوفية يوافق على تخصيص أراضى للبريد

 كما وافق تنفيذى المنوفية على تخصيص ثلاث قطع أراضي أملاك دولة داخل الحيز العمراني لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكاتب بريد نموذجية عليها لخدمة وتلبية احتياجات المواطنين، أحدهما بكفر فيشا بمنوف على مساحة (128م2)  ، وشنتنا الحجر ببركة السبع على مساحة (62م2)، والسكرية بشبين الكوم على مساحة (٧٥م٢) لصالح الهيئة القومية للبريد للارتقاء  بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الأداء.


فيما تمت الموافقة على  تخصيص  قطعة أرض أملاك الدولة داخل الحيز العمراني بمساحة ( 265م2) بدنشواى بالشهداء لصالح المنطقة الأزهرية بالمنوفية لتوسعة المعهد الديني الأزهري.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الهيئة القومية للبريد فرع مكتبة مصر العامة محافظ المنوفية مكتبة مصر العامة

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