الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفلة أمام منزلها بأشمون في المنوفية

مصرع رضيعة أمام منزلها
مصرع رضيعة أمام منزلها بأشمون في المنوفية

لقيت رضيعة مصرعها دهسًا أسفل عجلات سيارة بقرية القناطرين التابعة لمركز أشمون، فى محافظة المنوفية، وتم نقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أشمون العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تفاصيل مصرع طفلة أمام منزلها بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بدهس سيارة للطفلة زينة. ش، وعمرها عامان، ومقيمة بدائرة المركز، وذلك أثناء قيامها باللهو أمام منزلها بالقرية.

وجرى نقل الطفلة لمستشفى أشمون العام لمحاولة إسعافها لكنها توفيت متأثرة بإصاباتها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز أشمون محافظة المنوفية مستشفي اشمون العام قرية القناطرين اخبار حوادث المنوفية

مواد متعلقة

تحصين 371 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنوفية

ضبط منشأة مخالفة لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بكفر داود بالسادات

محافظ المنوفية: اطلاق قوافل علاجية في 5 قرى

إصابة 3 طلاب فى حادث تصادم بالمنوفية

اليوم، جامعة المنوفية تحتفل بعيدها الـ 48

كانت رايحة درس خصوصي، مصرع طالبة بالثانوية الأزهرية تحت عجلات سيارة نقل بالمنوفية

صحة المنوفية: نجاح عملية جراحية معقدة لإنقاذ حياة مريض في مستشفى الجراحات المتخصصة (صور)

محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ads

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات يناير 2025 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

بالأسماء، مصرع وإصابة 5 طلاب ثانوي في حادث تصادم ببني سويف

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير

لقطة طريفة من حساب كأس العالم للأندية بشأن صورة لاعب الأهلي، وفنان شهير يعلق

بعد القرار الأخير.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادات الجديدة.. تعرف على قيمة الزيادة والمستفيدين

ارتفاع كبير يصل لـ 41 جنيهًا في أسعار اللحوم بالأسواق

سبب تأخر الزمالك في التجديد لـ أحمد سيد زيزو

الأمن يكشف حقيقة اختطاف الأطفال من أمام مدرسة بالشرقية للاتجار بأعضائهم البشرية

منوعات

المزيد

رئيسة وزراء الدنمارك تخزن الطعام خوفا من هجوم روسي

الإعدام لسائق قتل 35 شخصًا متعمدا بحادث دهس في الصين

بالأسعار، إزاي تفرق بين الفاكهة البلدي والصيني؟ ( صور وفيديو)

بابا نويل يستقبل زوار المهرجان المصري للزيتون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

32 جنيها سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات يناير 2025 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

سعر الخضار اليوم، الكوسة تبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام شهر رجب كاملا؟ دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء

ما مصير الفقراء المستضعفين في الأرض يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سلوك شاذ، مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الشرع في المساكنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية