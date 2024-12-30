2024 شحيحة الأمل ولا توجد ضمانات للعام الجديد، رسالة جوتيريش للعالم بحلول 2025 (فيديو)

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، رسالة للعالم بمناسبة بداية العام الجديد 2025، مؤكدًا أن عام 2024 كان عام شحيحًا من الأمل، حيث تسببت الحروب في قدر هائل من الآلام والمعاناة والنزوح، مؤكدًا أن العالم شهد خلال العقد الماضي حرارة قاتلة، حيث شهدت أعلى معدلات الحرارة السنوية على الإطلاق بما في ذلك عام 2024.

عام 2024 شحيح الأمل وعانينا من حرارة قاتلة

وأكد أنطونيو جونيريش أنه ليست هناك ضمانات لما سيكون عليه عام 2025، وتعهد بالوقوف إلى جانب كل من يعمل على تهيئة مستقبل أكثر سلامًا ومساواة واستقرارًا وصحة لصالح جميع الناس، مطالبًا الدول أن تضع العالم على مسار أكثر أمانًا.

أنطونيو جوتيريش يوجه رسالة للعالم عام 2025، فيتو

وقال أنطونيو جوتيريش في رسالته للعالم، من خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحة الأمم المتحدة بالفيس بوك: "كان عام 2024 من بدايته إلى نهايته عامًا شحيحًا ببوادر الأمل، فالحروب الدائرة تتسبب في قدر هائل من الآلام والمعاناة وموجات النزوح، وتسود أشكال عدم المساواة والانقسامات التي تؤجج بؤر التوتر وتعميق انعدام الثقة."

وتابع أنطونيو جوتيريش "واليوم يمكننى الحديث رسميًّا عن مرور عقد من الزمن عانينا خلاله من حرارة قاتلة، فقد سجلت خلال السنوات العشر الأخيرة أعلى معدلات الحرارة السنوية على الإطلاق بما في ذلك عام 2024، إننا نشهد انهيار المناخ أمام أعيننا مباشرة، لكن علينا أن نحيد عن هذا الطريق المؤدي للدمار، وليس بين أيدينا أي وقت نضيعه."

على العالم وضع مسار للأمن عام 2025

وطالب أنطونيو جوتيريش بوضع العالم على مسار الأمن في 2025، فقال: "في عام 2025، يتحتم على البلدان أن تضع العالم على مسار أكثر أمانًا من خلال تقليص حجم الانبعاثات بدرجة كبيرة ودعم الانتقال نحو مستقبل متجدد، وذلك أمر حيوي، لكنه ليس عصيًا عن التحقيق، فحتى في أحلك اللحظات، رأيت كيف أن الأمل يدفع بعجلة التغيير، وإني أري الأمل متجسدًا في النشطاء شبابً وكبارًا، وهم يرفعون أصواتهم من أجل إحراز التقدم"



وعن الأمل في عام 2025، قال أنطونيو جوتيريش: "وأرى الأمل متجسدًا في إبطال العمل الإنساني، بتغلبهم على العقبات الهائلة وتوفيرهم الدعم لأكثر الناس ضعفًا، وأرى الأمل متجسدًا في البلدان النامية التي تناضل من أجل إحقاق العدالة المالية والعدل المناخي"

ليست هناك ضمانات لما سوف يكون عليه عام 2025

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "أرى الأمل متجسدًا في العلماء والمبتكرين، الذين يشقون الطريق لفتح جديد أمام البشرية، رأيت الأمل متجسدًا في قادة العالم حينما اجتمعوا في سبتمبر من أجل اعتماد ميثاق المستقبل، وهذا الميثاق هو دفعة جديدة لبناء السلام، من خلال نزع السلام ومنع الانتشار، ولإصلاح النظام المالي العالمي، حتى يصير أداة تدعم وتمثل جميع البلدان، وللعمل من أجل توفير المزيد من الفرص للنساء والشباب، ولبناء حواجز الأمان، بحيث تعطي التكنولوجيا الأولوية للناس، بدلًا نت جني الأرباح، وللحقوق بدلًا من الخوارزميات المنفلتة، وللتمسك على الدوام بالقيم والمباديء المكرسة، في حقوق الإنسان والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"

جوتيريش يطالب بضمانات للأمن عام 2025، فيتو



واختتم جوتيريش حديثه عن عام 2025 قائلًا: "ليست هناك ضمانات لما سوف يكون عليه عام 2025، بيد أنني أتعهد بالوقوف إلى جانب كل من يعمل على تهيئة مستقبل أكثر سلامًا ومساواة واستقرارًا وصحة لصالح جميع الناس، فمعًا يمكننا أن نجعل من عام 2025 عام بداية جديدة، لايقف فيه العالم في حالة من التشرذم، بل ككتلة من الأمم المتحدة".

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