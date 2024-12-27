الجمعة 27 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

جوتيريش: الضربات الإسرائيلية في اليمن تثير القلق

الضربات الإسرائيلية
الضربات الإسرائيلية على اليمن، فيتو

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة من أن الضربات الجوية على مواني البحر الأحمر ومطار صنعاء تشكل مخاطر جسيمة على العمليات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمين العالم للأمم  المتحدة إن الأمين العام لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء احتمالات حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة، وذلك في أعقاب قيام إسرائيل أمس الخميس باستهداف مطار صنعاء ومواني يمنية، حيث ندد المتحدث باسم الأمم المتحدة بالتصعيد بين إسرائيل والحوثيين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس استهداف بنية تحتية عسكرية في مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى استهداف مواني الحديدة والصليف ورأس كثيب، بحسب رويترز.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه هاجم أهدافا تابعة للحوثيين في الشريط الساحلي الغربي لليمن وفي عمق البلاد.

من جهتهم، اتهم الحوثيون إسرائيل باستهداف مطار صنعاء الدولي وعدة مواقع أخرى في اليمن بغارات جوية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، إنه ملتزم بتدمير القدرات الحوثية كما حدث في جبهات قتال أخرى في إشارة إلى لبنان وقطاع غزة.

وأول أمس الأربعاء، توعد نتنياهو، الحوثيين في اليمن بتلقينهم درسًا قاسيًا كما فعل مع حركة حماس وحزب الله ونظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وقال يوم الإثنين الماضي، إنه أوعز إلى الجيش تدمير البنى التحتية للحوثيين.

ويستهدف الحوثيون إسرائيل من وقت لآخر بضربات صاروخية وطائرات مسيرة، بجانب استهداف السفن المتوجهة إلى إسرائيل بالبحر الأحمر، ويقولون إن هجماتهم تأتي دعما لغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدين أنهم لن يوقفوا هجماتهم ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
نجاة مدير منظمة الصحة العالمية من قصف مطار صنعاء

وكاد المدير لعام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم ان يكون من بين ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لمطار صنعاء.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على منصة إكس: «بينما كنا على وشك الصعود إلى طائرتنا القادمة من صنعاء، تعرض المطار لقصف جوي. وأصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا. وذكرت التقارير أن شخصين على الأقل قُتلا في المطار. وتضرر برج المراقبة الجوية وصالة المغادرة ـ على بعد أمتار قليلة من مكان تواجدنا ـ ومدرج المطار، لكن أنا وزملائي في الأمم المتحدة بخير».

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على صنعاء

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية، في بيان صادر عنها أمس الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العـدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء والحديدة إلى 6 شهداء و40 مصابُا.

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