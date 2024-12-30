الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة الدقهلية تدفع بسيارات شفط لإزالة تراكمات مياه الأمطار (صور)

محافظة الدقهلية تدفع
محافظة الدقهلية تدفع بسيارات شفط لإزالة تراكمات مياه الأمطار

تشهد محافظة الدقهلية اليوم موجة تقلبات جوية وسقوط للأمطار في أماكن متفرقة.

تقلبات جوية وسقوط امطار بالدقهلية 

ويتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم أداء وجهود المراكز والمدن والأحياء في التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار،ووجه بالدفع بسيارات كسح وشفط المياه للمدن والمراكز التي تحتاج إليها للتغلب على تجمعات المياه والسرعة في تسيير حركة الشارع ومنع أي تعطيل للمواطنين.

كسح وشفط مياه الأمطار بنطاق مدن ومراكز

وأكد محافظ الدقهلية، أنه منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار على عدد من مدن ومراكز المحافظة تم الدفع بمعدات الوحدات المحلية والتعامل الفوري، بتنفيذ أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بنطاق مدن ومراكز المحافظة، من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

استمرار متابعة سقوط الأمطار والتعامل الفوري

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار متابعة سقوط الأمطار والتعامل الفوري وأن يتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الاستجابة للحالات، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة بالتنسيق والمتابعة مع غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب لمتابعة تواجد تجمعات أمطار والتعامل الفوري معها.

رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة تقلبات الطقس والتعامل الفوري مع سقوط الأمطار واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنسيق والمتابعة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوطنية للطوارئ الوحدات المحلية ديوان عام المحافظة شفط مياه الامطار شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف مياه الشرب والصرف الصحي محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

لوعاظ الأزهر، رابط معرفة مواعيد الاختبارات في مسابقة الابتعاث لشهر رمضان

"أثر الشائعات على الأمن المجتمعي" ندوة في مجمع إعلام دمياط

لقاح روسي جديد يقضي على السرطان، وهذا موعد طرحه

التنظيم والإدارة يجدد اعتماد المركز الأفريقي لصحة المرأة بالإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الإثنين 30 ديسمبر 2024

قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن تأسيسه.. التفاصيل الكاملة للحزب السياسي الجديد

4 نماذج في اللجنة، قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

ماذا طالب رئيس النواب من الأعضاء قبل تقديم تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية؟

9 زلازل تضرب إثيوبيا خلال 24 ساعة لأول مرة، وخبير جيولوجيا: تهدد سد النهضة

النواب يوافق على مواد حالات التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

منوعات

المزيد

جاليري لمنتجات الألمونيوم المزخرف بسوق الفسطاط، الأسعار تبدأ من 35 جنيها (فيديو وصور)

أغرب هدايا وديكورات الكريسماس 2025، شجرة البرتقال المجفف تخطف الأنظار (فيديو وصور)

«السف» حرفة يدوية إماراتية تتحدى الحداثة، «أم سيف» تروي قصتها مع تراث بلادها (فيديو وصور)

طائرة تلقي الأموال على منزل العروس، باكستاني يفاجئ نجله في حفل زفافه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الإثنين؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الإثنين 30-12-2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

أماكن إجراء اختبارات القبول في معاهد معاوني الأمن 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فتح دمشق وتحرير الأقصى، شهر رجب مفتاح النصر في التاريخ الإسلامي

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية