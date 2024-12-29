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محافظات

رؤساء أحياء الإسكندرية يواصلون رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين

شتاء الإسكندرية ,
شتاء الإسكندرية , فيتو

واصلت أحياء محافظة الإسكندرية مساء اليوم، تواجدها في كافة الميادين والشوارع العامة لكسح وشفط مياة الأمطار ومتابعة سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها المحافظة.

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يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية برفع درجه الاستعداد والتعامل الفوري مع أي تداعيات للنوات والأمطار.

كما تابعت المهندسه زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية تواجد العاملين بالحى بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى لمنع  أي تراكمات لمياة الأمطار بمنطقة بشاير الخير وطريق القباري السريع وشوارع المكس والامان وبنطاق الحي.

وجاء ذلك بوجود المتابعه الميدانيه والمرافق والازمات والكوارث وصرف صحي غرب وشركة نهضة مصر

 و اكدت رئيس الحي علي رفع حاله التاهب والاستعداد القصوي لمواجهه الامطار والنوات  وبنطاق الحي.

وفى سياق متصل، أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا الأثنين 30 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدا الأثنين 30 ديسمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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الاسكندرية طقس امطار الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية

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