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ثقافة وفنون

«كينيا» تحصد ذهبية الفيلم الطويل في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان الغردقة لسينما
مهرجان الغردقة لسينما الشباب. فيتو

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب في ختام دورته الثانية، جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتي تشكلت لجنة تحكيمها من المخرج الكبير هاني لاشين  وأعضاء اللجنة المخرجة السويسرية ساندرا جيزي والمخرج الإيطالي إيمانويل جيروسا والأستاذة الدكتورة إيمان يونس عميدة المعهد العالي للسينما والمنتجة ليلى ابراهيم، وذلك لتسليم جوائز المسابقة.

 

جوائز الغردقة السينمائى

 

منحت اللجنة تنويه خاص للمخرجة المصرية سارة الياس، عن فيلم ميتانويا Metanoia لحسها  التجريبي في التعامل مع مخاوف وصدمات  النساء المنتميات إلى أجيال مختلفة، وتسلمت الجائزة المخرجة سارة إلياس.

وتنويه خاص أيضا لفيلم I’m somebody  "هو أنا شخص ما " من هولندا، لإظهاره أمال الشباب الذين يعيشون بالشوارع في جميع أنحاء العالم وتسليطه الضوء علي النهج الإيجابي لحياة الفتيات الفلسطينيات الصغيرات رغم المعاناة التي لاتنتهي ويمر بها شعبهم. 
وذهبت جائزة أفضل ممثل لسعد الموفق من المغرب  عن فيلم العبد  the slave وذلك لتجسيده المكثف والفعال لشاب مصدوم يريد تحدي قواعد المجتمع ومفهوم الحرية الإنسانية.

وفازت بجائزة  أفضل ممثلة الروسية يوليا بيريسيلد عن دورها في فيلم  التحدي the challenge، وذلك   لقدرتها على الانغماس في دور صعب وأخذ الجمهور في رحلة عبر الصراعات شخصية لشخصية سواء على الأرض أو في الفضاء الخارجي، تسلم الجائزة القنصل العام الروسي بالغردقة فيكتور فوربايف.
وفاز بجائزة  الإخراج الروسي كليم شيبينكو عن فيلم التحدي The challenge وذلك  لقدرته علي تجميع قصة معقدة تبقي المشاهدين ملتصقين بالشاشة حتى النهاية دون أن يفقدوا التشويق  وتسلم الجائزة القنصل العام الروسي بالغردقة فيكتور فوربايف.

وذهبت جائزة السيناريو إلى كليم شيبينكو وباكوررادز  وإيفان زاموروف ونيليا مالا خوفا من روسيا عن فيلمهما "التحدي ".

وذهبت الجائزة البرونزية الفيلم الهندي   " زهرة " Flower، وذلك باعتباره فيلم  يحمل شاعرية الصور ووتيرة الرحلة التي تظهر بطل الفيلم متصالحا مع حياته وهو يقترب من موته.

فاز بالجائزة الفضية فيلم  "العبد " للمخرج  سعد الموفق  من المغرب، وحصد  الجائزة  الذهبية الفيلم الكيني  Otis janam  ، وجاء في أسباب منح الجائزة لنضارة القصة التي تتحدى ثقافة المجتمع التقليدي وتعزز مكانة المرأة.

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