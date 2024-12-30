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بالأسعار والمساحات، تفاصيل حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا

أراضي الإسكان، فيتو
أراضي الإسكان، فيتو

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على استمرار التقديم وحجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا، والتي تطرحها  ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة، وذلك حتى يوم 6 /1 /2025.

 

ونستعرض تفاصيل طرح الأراضى كالتالي:

تطرح بمدينة 6 أكتوبر، 87 قطعة أرض بمتوسط مساحة 325 - 893 مترا مربعا ومتوسط سعر 13585 ألف جنيه للمتر.

 

مساحات وعدد قطع الاراضى

 كما تطرح الوزارة بمدينة العبور  قطعتين أرض أراضي بمتوسط مساحة 597- 606 أمتار مربعة ومتوسط سعر 9881 ألف جنيه للمتر.

وتطرح مدينة الشروق 7 قطعة أراضي  بمتوسط مساحة 638 - 1117 مترا مربعا ومتوسط سعر 14731 ألف جنيه للمتر.

برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد "مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراض للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر وبدون أي أسبقية سواء (للدخول للموقع او تحويل جدية الحجز او الحجز).

وعلى مستوى أسعار أراضى الإسكان الأكثر تميزا كالتالي:

مدينة 6 أكتوبر 13585 ألف جنيه سعر المتر.

- مدينة الشروق 14731 ألف جنيه سعر المتر.

-مدينة العبور  9881 ألف جنيه سعر المتر.

خطوات حجز أراضى الإسكان الأكثر تميزا 

ونشر خطوات حجز أراضى الإسكان الأكثر تميزا كالتالي:

-الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من هنا 

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

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