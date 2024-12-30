انتهاء أعمال الأسفلت بـ18 طريقا في مدينة القاهرة الجديدة

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن الانتهاء من أعمال الأسفلت بجميع الطرق بالمناطق حرف ط وحرف ى وحرف ك وحرف ل بمشروع جاردينيا 2.

وأشار إلى الانتهاء من عدد 18 طريقا بإجمالى مسطح 75000م2 وتتراوح عروض الطرق من 10-11م بإجمالى أطوال 7142م.ط، وتم الانتهاء من أعمال البردورات والإنترلوك لأرصفة المشاة بإجمالى أطوال بردورات 46250 م.ط وإجمالى مسطح للإنترلوك 52500 م2.

كشف المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة عن إطلاق التيار بمحطة محولات أكتوبر الجديدة، جهد 220/22/22 KV، وقدرة حالية إجمالي 375 MVA، ودخولها التشغيل والخدمة.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس الجهاز، على حرص جهاز المدينة على تنفيذ هذه المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة والمستوى الفني المطلوب.

وأضاف تقوم محطة المحولات بتغذية مشروعات الإسكان غرب المطار والمناطق الصناعية واللوجستية بالمدينة، وباستثمارات بلغت المليار جنية تقريبًا، تأتي هذه الجهود، في إطار السعي لتحقيق رؤية الدولة، لتوفير بيئة ملائمة للتنمية والدفع بعجلة الإنتاج للمناطق الصناعية واللوجيستية، وتحقيق جودة الخدمة اللائقة لجميع المواطنين المستفيدين من وحدات سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، موقف تنفيذ 5 مستشفيات لصالح وزارة الصحة، والتي يتولى الجهاز تنفيذها بعدة مناطق.

وأعلن اللواء مهندس محمود نصار، بأنه عقد اجتماعًا موسعًا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " مع رؤساء الأجهزة التنفيذية نطاق عمل المستشفيات، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالجهاز المركزى للتعمير، وممثلي الشركات المنفذة والاستشاريين المختصين بمشروعات المستشفيات الجارى تنفيذها لصالح وزارة الصحة والسكان، وذلك لعرض الموقف التنفيذي والمالي للمستشفيات، وتذليل العقبات التى قد تواجه التنفيذ.



وأوضح اللواء محمود نصار، أن مشروعات المستشفيات الجارى تنفيذها لصالح وزارة الصحة والسكان 5 مشروعات هي: (عدد 4 مستشفيات مركزية إنشاء جديد + عدد 1 مستشفى مركزى تدعيم واستكمال) وتشمل الأعمال تنفيذ مستشفى شبين القناطر المركزي بمحافظة القليوبية (إنشاء جديد)، والجاري تنفيذها تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أن متوسط نسبة تنفيذ الأعمال 56%.



وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مستشفى مطوبس المركزي بمحافظة كفرالشيخ "إنشاء جديد"، يتم تنفيذها تحت اشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وبلغ متوسط نسبة التنفيذ (48%)، بالإضافة إلى عدد 2 مستشفى مركزي بمحافظة المنيا "إنشاء جديد"، ويتم تنفيذهما تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير وسط وشمال الصعيد (مستشفى أبو قرقاص المركزي)، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال (60 % )، ومستشفى مغاغة المركزي ونسبة تنفيذها ( 49%) )، كما يقوم الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير البحر الأحمر بتنفيذ مستشفى رأس غارب المركزي بمحافظة البحر الأحمر (تدعيم واستكمال) وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال ( 69%).



وخلال الاجتماع،عرض رؤساء الأجهزة التنفيذية الموقف التنفيذي والمالي للمستشفيات، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها، بجانب جهود التنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء من المشروعات.



تسليم دفعة جديدة من مشروع "سكن مصر"

من جانبه، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ تسليم دفعة جديدة من مشروع "سكن مصر"، منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية، مسلسل رقم (6&7) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (3) المراحل التالية للمرحلة الأولى وذلك اعتبارًا من بعد غد الأحد 29/12/2024، وطبقًا للمواعيد المقررة من جهاز المدينة.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1 يوم الأحد 29/12/2024، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 31/12/2024، ووحدات العمارة 8 يوم الخميس 2/1/2025، ووحدات العمارة 9، يوم الأحد 5/1/2025، ووحدات العمارة 6، يوم الأربعاء 8/1/2025، ووحدات العمارة 10، يوم الأحد 12/1/2025.

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