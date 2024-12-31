توقعات الأبراج 2025، مفاجآت في انتظار مواليد برج الجدي

توقعات الأبراج 2025، ساعات وينتهي عام 2024 ويهل علينا عام 2025، ومع مشارف الانتهاء من عام 2024، يبحث عدد كبير من المهتمين بمجال علم الابراج والفلك عن الأبراج الأكثر حظا فى 2025، وعن توقعات العام الجديد 2025، وما تخبئه الأبراج لهم في عام 2025.



ما هي الأبراج الأكثر حظا فى 2025؟

ويهتم عدد كبير من مواليد برج الحمل في البحث عن توقعات برج الجدي 2025 للعام الجديد ومعرفة توقعات الفلك لمواليد هذا البرج.

توقعات الأبراج 2025، توقعات برج الجدي 2025

وفي السطور التالية تكشف لنا خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعات برج الجدي 2025، كما كشفت عن الملامح الفلكية للعام الجديد، وأهم حظوظ الأبراج 2025، والأبراج الأكثر حظًّا 2025، وتوقعات الأبراج لسنة 2025، وما ينتظره العالم في 2025.

عبير فؤاد تكشف توقعات برج الجدي2025 في العام الجديد

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، إن عام 2025 يبدأ بيوم الأربعاء، ومن خصائص هذا العام أن تنتشر الأوبئة والأمراض، خاصة التي تصيب الجلد وتتسبب في طفح جلدي، وبالتالي من المتوقع أن ينتشر فيروس جدري القرود في مناطق متفرقة من العالم، قد تظهر أيضا أنواع جديدة من الجَرَب والله أعلم.

توقعات برج الجدي 2025، عبير فؤاد تكشف ما ينتظره في العام الجديد

وكشفت عبير فؤاد، توقعات الأبراج 2025 لمواليد برج الجدي وهم مواليد الفترة من22 ديسمبر إلى20 يناير

توقعات برج الجدي 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والمالي

وقالت عبير فؤاد إن توقعات برج الجدي خلال عام 2025 على الصعيد العاطفي هي كالتالي:

على الصعيد العاطفي

- إذا كنت متزوجا:

عام 2025 هو الوقت المثالي لقضاء أوقات رومانسية وتوطيد علاقتك بشريك حياتك. قد تجمعكما مشاريع مشتركة، وكوكب "فينوس" في أوقات كثيرة يوقظ جانبك الرومانسي، ويمنحك جاذبية لا تقاوم، فقط ابتداء من 9 يونيو: انتبه لمشاعر شريك حياتك، وكُن أكثر مرونة خاصة في فترة الصيف.

- إذا كنت خاليا:

مع وجود "أورانوس" في منزل الحب الخاص بك، توقع المفاجآت. كن منفتحًا طوال العام على مقابلة أشخاص جدد، خاصة في المناسبات الاجتماعية أو من خلال الأصدقاء.



على الصعيد المهني والمالي

إذا كنت تعمل: يوفر لك "أورانوس" فرصًا غير متوقعة للتقدم.. كن مستعدًا طوال العام لاغتنام الفرص عند ظهورها. كما أن "المشتري" يدعم حياتك المهنية حتى 9 يونيو ويدفعك إلى الانتهاء من المشاريع الحالية، فقط من أول العام إلى 18 أبريل وأيضا ابتداءً من 9 يونيو: كن يقظا لحماية حقوقك وادرس جيدا خطواتك.

إذا كنت تبحث عن عمل:طوال العام.. كوكب "أورانوس" يمنحك روح ابتكار في استعراض مواهبك.. استخدم الشبكات والمنصات لتبرز من خلالها قدراتك وإمكانياتك، وتنجح معظم الوقت في عقد لقاءات مثمرة.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي

دائرتك الاجتماعية والعائلية معقدة بعض الشيء هذا العام. من المتوقع حدوث تحركات وتغييرات كبيرة ابتداءً من شهر أبريل، مما يؤدي إلى تغييرات في أحوال الأسرة. لكن لا داعي للذعر، فالتقدم التكنولوجي يمحو المسافات، وستجد طريقة للبقاء على اتصال مع الأحباء. على الجانب الاجتماعي.. الأجواء حافلة وتحمل توافقا مع الكثيرين. قد يجمعك أيضا مشروع مشترك مع صديق و تتوطد علاقتك به. كما أن "زحل" يدعوك على مدار العام لدعم علاقاتك مع أصدقائك أو لاختيارهم بشكل أفضل.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.