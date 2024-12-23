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خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لمواليد الحمل والثور في 2025

توقعات برج الحمل
توقعات برج الحمل والثور في 2025، فيتو

توقعات الأبراج في 2025، قالت سابي عبد الله، خبيرة الأبراج، إن الكثير لم يكن يقتنع بالأبراج خلال الماضي مثلما يحدث خلال الفترة الحالية، موضحة أن متابعة الأبراج خلال الفترة الحالية أصبح أمرًا كبيرًا بصورة مرضية، معقبة: "متابعة الأبراج أصبحت بزيادة أوي خلال الفترة الحالية، والأمر تحول لمرض".

 

حكاية برج الحمل اَخر 3 أشهر

وأضافت، أن برج الحمل العام الماضي خاصة في آخر 3 أشهر كان يسعى لتغيير منزله أو عمله، نظرًا لعدم الراحة، وخلال العام الجديد سينتقل من مكان لآخر، وهذا سيكون في صالحه، كما سيشهد العام الجديد ظهور أعداء جدد بسبب نجاحه في عمله.

 

توقعات برج الحمل خلال عام 2025

ولفتت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس” إلى أن برج الحمل خلال العام الجديد قد يرتبط، وعليه أن يُقدم بعض التنازلات وعدم التعصب، حتى لا يضيع نجاحاته، معقبة: "رجالة الحمل لديهم ارتباط جيد، حتى إذا كان مرتبطًا".

 

وأشارت إلى أن عام 2025 سيكون جيدًا لبرج الحمل، لأنه سيُحقق الكثير من أهدافه، ولكنه عليه أن يُحافظ على صحته، لأنه يعاني من العصبية الزائدة على حد تعبيرها.

توقعات برج الثور خلال 2025

ولفتت إلى أن برج الثور من الأبراج الذكية، وكان يُعاني من بعض الأزمات خلال الـ7 سنوات الماضية، وسيُحقق بعض أهدافه العام الجديد، مشيرة إلى أن رجل الثور أذكى من المرأة بعض الشيء، لأنه سريع في تنفيذ أهدفه.

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ولفتت إلى أن برج الثور من الأبراج العنيدة، ولديه في العام الجديد زواج وسفر، مشيرة إلى أن رجل الثور من الرجال التي لا تستطيع أن تجمع بين امرأتين.

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