انطلاق فعاليات مبادرة "ورشتك شركتك" لمدارس التعليم الفني بالغربية

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من مبادرة "ورشتك شركتك"، بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تستهدف جميع مدارس التعليم الصناعي، وبعض مدارس التعليم الزراعي والتجاري بـ محافظة الغربية.

أولى فعاليات المبادرة

ومن جانبه أكد ناصر حسن وكيل تعليم الغربية قيام مديرو المدارس الفنية بترشيح منسق على مستوى كل مدرسة، ليكون مسئولًا عن نشر كل ما يخص مسابقات التعليم الفني، وقد بدأت أولى فعاليات المبادرة، بالاجتماع التوضيحي مع الميسرين المرشحين من كل مدرسة.



عرض تفصيلي لإنجازات المكون في مجال المسابقات

وأضاف وكيل تعليم الغربية أن الاجتماع تناول عرض تفصيلي لإنجازات المكون في مجال المسابقات، ومراحل وخطوات مسابقة Fanni Mobtaker - فني مبتكر؛ المسابقة الأكبر لمدارس التعليم الفني، آليات المرحلة القادمة داخل المدارس للاستعداد للموسم السادس من المسابقة.



مهارات الطلاب داخل ورش ومعامل مدارس التعليم الفني

وأشار وكيل تعليم الغربية، أنه من التوصيات الهامة للمبادرة، الإهتمام بطالب التعليم الفني، وتسليط الضوء علي مهارات الطلاب داخل ورش ومعامل مدارس التعليم الفني، بهدف توليد مجموعة من الأفكار المبتكرة، واستغلال الأماكن المتاحة داخل المدارس، كبيئة داعمة وحاضنة للخروج بمنتج قابل للتطبيق، يكون نواة لتأسيس مشروع صغير، كذلك عمل توعية داخل جميع الورش والمعامل من الميسرين للتوعية بمجالات المسابقة.



وخلال اللقاء الذي تم في مستهل الفعاليات، تم تقديم شرح تفصيلي من مسئول الابتكار وريادة الأعمال، وكلمة تحفيزية من وليد نجم، مدير الوحدة، الذي قام بتسليط الضوء علي الأهمية الكبيرة لمسابقة فني مبتكر، ودعم مشروع قوي عاملة مصر لها،

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، وبرعاية ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وإشراف محمد الفيومي، مدير عام التعليم الفني.

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