تثبيت عمود إنارة مائل في الغربية بحبل (فيديو)

شهدت قرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود في محافظة الغربية واقعة مأساوية تهدد حياة المواطنين، حيث قام أحد الأهالي بربط عمود إنارة بحبل في محاولة لتثبيته، خوفًا من سقوطه على المارة.

مائل بشكل خطير

وكان العمود، الذي يقع بالقرب من أحد المنازل، قد بدأ في الميل بشكل خطير بسبب تعرضه للعديد من العوامل الجوية والرياح الشديدة، ما دفع المواطن إلى اتخاذ هذه الخطوة غير التقليدية لحمايته وحماية المارة من خطر السقوط.

وأكد محمد السيد أحد أهالي القرية أن الوحدة المحلية هي من قامت بهذا الفعل للربط بين العمود والحبل بسبب غياب الاستجابة من قبل الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن العمود قد أصبح يمثل تهديدًا حقيقيًا لسكان القرية في حال سقوطه. وقال: "ليس أمامنا سوى هذه الطريقة لحماية أرواح الناس، خاصة وأن هذا العمود يقع في مكان حيوي يمر به الكثيرون يوميًا".

حل مؤقت

وأكد الأهالي أن هذا الإجراء من الوحدة كان بمثابة حل مؤقت لحين تغييره والتعامل مع الموقف بشكل رسمي.

حالة الإهمال

من جانبهم، عبّر عدد من أهالي القرية عن استيائهم من حالة الإهمال التي يعانون منها فيما يتعلق بصيانة أعمدة الإنارة، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعرض حياة المواطنين للخطر.

وطالبوا اللواء اشرف الجندى محافظ الغربية بسرعة التدخل لإصلاح الأعمدة المائلة وتأمين المرافق العامة لحماية السكان ما يثير القلق بشأن سلامة المواطنين في ظل استمرار هذه المشاكل.



محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد قبل احتفالات العام الجديد

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات والمرافق بالمحافظة.

جاء ذلك من خلال خطة شاملة تهدف إلى تحسين البيئة العامة وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة في محيط الكنائس، حيث تزامن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع بداية العام الجديد.

رفع المخلفات والإشغالات

وأكد محافظ الغربية ضرورة تكثيف أعمال النظافة في المدن والمراكز والقرى، مع التركيز على محيط الكنائس والأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين وشملت الخطة رفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري في الشوارع، بالإضافة إلى تنظيف الأرصفة ودهان البلدورات. كما وجه المحافظ بزيادة الاهتمام بصيانة أعمدة الإنارة في المناطق الحيوية والحدائق، مع تهيئة الأماكن العامة لاستقبال الزوار.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم اتخاذ تدابير إضافية تشمل تهذيب الأشجار، وطلاء الأسوار والبلدورات في الشوارع المؤدية إلى الكنائس لتوفير بيئة جميلة وآمنة للمواطنين أثناء الاحتفالات.

توفير إضاءة جيدة في محيط الكنائس

وأضاف محافظ الغربية: “نحن نعمل بكل جهد لضمان تقديم بيئة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين والزوار، مع توفير إضاءة جيدة في محيط الكنائس والأماكن العامة لتسهيل التنقل وحركة المواطنين”.

تأمين جميع المنشآت الدينية

وفيما يخص التدابير الأمنية، شدد اللواء أشرف الجندي على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين جميع المنشآت الدينية، مشيرًا إلى أهمية تأمين أماكن الاحتفالات والمتنزهات والحدائق العامة كما أكد ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن بشكل مستمر في الشوارع لمتابعة سير الأعمال وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضمان راحة المواطنين.

وأشار الجندي إلى أن محافظة الغربية ستواصل العمل بشكل متواصل خلال فترة الأعياد، لضمان تقديم أفضل صورة حضارية للمحافظة واستقبال العام الميلادي الجديد بأجواء احتفالية وآمنة.

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