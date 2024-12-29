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محافظات

إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة بنخلة على الطريق الصحراوي بالمنيا

إسعاف محافظة المنيا،
إسعاف محافظة المنيا، فيتو

 أصيب 3 أشخاص، إثر اصطدام سيارة نقل بنخلة، على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة بنخلة بصحراوي المنيا


تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن  تصادم سيارة ربع نقل رقم 8215 رج م، بنخلة نتيجة السرعة، واختلال عجلة القيادة على الطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام بدخل قرية برمشا التابعة إداريا لمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

قرية برمشا التابعة إداريا لمركز العدوة 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين  إصابة 3 أشخاص وهم "سيد. ح" 15 سنة، طالب، مقيم بمحافظة الشرقية، "حمادة. ج" 37 سنة، عامل، "سيف. ح" 15 سنة، طالب، مقيمين بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين لمستشفى العدوة المركزي شمال محافظة المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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