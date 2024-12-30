الرعاية الصحية: المريض لا يدفع إلا 450 جنيهًا في زراعة القوقعة التي تتكلف مليونًا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح 8 جراحات جديدة لزراعة القوقعة في صعيد مصر، وذلك بمستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

نجاح عمليات زراعات القوقعة

وأضاف بيان الهيئة، يأتي نجاح عمليات زراعات القوقعة نتاجًا لسعي هيئة الرعاية الصحية بالأقصر خلال الأعوام السابقة، لاستقبال وتجهيز كافة الحالات التي تحتاج إلى زراعة القوقعة ممن يستوفون كافة الشروط والفحوصات ومتطلبات إجراء الجراحة، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة بدءًا من فحص السمعيات، وجلسات التأهيل والتخاطب مرورًا بمقياس الذكاء والقدرات العقلية، وصولًا إلى فحص وظائف وتشريح الأذن، وذلك بهدف دراسة مدى أهلية المريض للخضوع للجراحة من قبل اللجنة الثلاثية المتخصصة.

إجراء زراعات القوقعة على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والمتخصصين

وتابع: تم إجراء زراعات القوقعة على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والمتخصصين في مجال زراعة القوقعة إضافة إلى فريق المستشفى الطبي المتميز، والذي ضم أ.د. احمد عبد الخالق رضوان، استشاري جراحات زراعة القوقعة، د. بولا حسني شوقي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وبمعاونة أعضاء هيئة التمريض المتميزين بالمستشفى، وذلك بتنسيق الدكتور محمد عبدالهادي حافظ مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الأقصر، وتحت إشراف د. أحمد حسن، مدير مستشفى الكرنك الدولي.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تم إجراء زراعة القوقعة لـ61 حالة من فاقدي السمع بالأقصر حتى الآن، وذلك بعد تجهيزهم وإجراء الفحوصات والإجراءات اللازمة لهم، منوهًا، أن محافظة الأقصر تتصدر قائمة محافظات تطبيق منظومة التأمين الشامل في معدل إجراء جراحات زراعة القوقعة.

تكلفة زراعة القوقعة الواحدة تصل لما يقرب من مليون جنيه مصري

وأوضح أن تكلفة زراعة القوقعة الواحدة تصل لما يقرب من مليون جنيهًا مصريًا، وتتحمل الدولة التكلفة الكلية لاستيراد القواقع وإجراء العمليات، والمريض لا يتحمل أكثر من 450 جنيه كنسبة مساهمة، فيما تُعد زراعة القوقعة عملية جراحية تتضمن زراعة جهاز طبي إلكتروني داخل الأذن الداخلية للأشخاص الذين يعانون فقدانًا شديدًا في السمع نتيجة وجود تلفيات في الأذن الداخلية؛ فيما تساعد عملية زراعة القوقعة على السمع عن طريق تجاوز الأجزاء التالفة من الأذن وتوصيل الإِشارات وتحفيز العصب السمعي للأذن بشكل مباشر.

وأشار إلى سعي هيئة الرعاية الصحية الدؤوب لتقديم حزم الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديدة والمستحدثة، كلٌ في محافظته، وذلك تيسيرًا على الأطفال وذويهم، وتجنيبهم مشقة وعناء السفر وذلك من خلال توفير حزم الخدمات الطبية التي تلبي متطلباتهم وخاصة حزم الخدمات المستحدثة والنادر، بهدف للوصول إلى أعلى مستوى من الجودة والتميز ورفع المعاناة عن كاهل منتفعي التأمين الصحي الشامل بشكل عام وقاطني إقليم الصعيد بشكل خاص.

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